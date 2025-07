Ter Stegen tria passar per quiròfan i (per ara) es queda al Barça

El serial Ter Stegen continua. Després del fitxatge de Joan Garcia i de la renovació per dues temporades de Wojciech Szczęsny, totes les mirades apuntaven a l'alemany. Les accions fetes des dels despatxos del Futbol Club Barcelona semblaven indicar que l'estada del porter a la ciutat comtal arribava a la seva fi, però ell s'ha cansat de repetir que el seu futur està a Barcelona. Ara, després de dies de rumors sobre si s'havia d'operar o no de l'esquena, ell mateix ho ha confirmat a través de les xarxes socials.

"Físicament i atlèticament em trobo en molt bona forma, però malauradament no estic exempt de dolor. Després de converses intenses amb l’equip mèdic del FC Barcelona i amb experts externs, la via més ràpida i segura per a recuperar-me del tot és una intervenció quirúrgica a l’esquena", assegura l'alemany a la piulada, feta en català, de les poques que se li recorden en la llengua oficial del club al qual representa. El desembre del 2023, l'alemany ja va passar per quiròfan per tractar-se la zona lumbar. En aquell moment va estar-se 66 dies fora dels terrenys de joc, "quasi dos mesos", recorda.

I ara, quin és el futur més imminent del porter? "Aquest cop, els metges creuen que caldran uns tres mesos, per precaució i per no córrer riscos". Que parli d'aquest termini no és menor. Això implica que el Barça no podrà utilitzar la seva massa salarial per inscriure altres jugadors de la plantilla. La normativa de la Lliga implica que la lesió ha de ser superior als quatre mesos perquè el club pugui fer ús del 80% de la seva fitxa, tal com va passar la temporada passada amb Christensen.

Benvolguts culers,



Porto amb gran orgull els colors i la samarreta del FC Barcelona, tant dins com fora del camp, en els moments d’èxit com en els més difícils. Avui és un dia complicat per a mi, a nivell personal.



Físicament i atlèticament em trobo en molt bona forma, però… — Marc ter Stegen (@mterstegen1) July 24, 2025

El missatge de Ter Stegen arriba quan el Barça ja ha començat la pretemporada i confirma que el porter no viatjarà amb el club a la gira asiàtica, que fa parada a Corea del Sud. Oficialment, el club per ara no ha fet cap comunicat, però el porter ja ha assegurat que li "dol molt no poder ajudar l’equip durant aquest temps".

Alhora, el porter ha explicat que la rehabilitació és "suportable" i que el "camí de retorn" ja està "traçat". "Us mantindré informats de la meva recuperació i vull, de tot cor, agrair-vos a tots, estimats culers, que sempre estigueu al meu costat. No patiu, tornaré!", ha escrit. Amb tot, s'intueix que, per ara, Ter Stegen seguirà sent jugador del Barça.