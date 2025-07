Sorpresa totalment inesperada al Barça. El club ha comunicat que suspèn la gira de pretemporada al Japó i que també pot caure la de Corea del Sud. Segons ha detallat l'entitat blaugrana, s'ha produït un "incompliment contractual greu" per part del promotor que fa cancel·lar l'enfrontament que s'havia de disputar aquest diumenge 27 de juliol contra el Vissel Kobe.

I això no és tot. Tota la gira de pretemporada per l'Àsia està en risc. El club ha explicat que valorarà reajustar el viatge a Corea del Sud, deixant clar que hi ha dos partits programats que, per ara, no està garantit que es puguin disputar. Eren un enfrontament contra el Seoul FC previst pel 31 de juliol i un altre contra el Daegu FC pel 4 d'agost.

El Barça deixa clar que aquests partits només es produiran "sempre que es compleixin certes condicions per part del promotor". Si això acaba succeint, els jugadors del primer equip masculí viatjaran cap a Corea del Sud en els pròxims dies, sense que hi hagi cap data concreta en aquests moments. "El Barça lamenta la incidència i l'impacte en la nombrosa comunitat d'aficionats al Japó", conclou el comunicat.