Ni Nico Williams ni Luis Díaz. Finalment, l'escollit per reforçar l'atac del Barça és Marcus Rashford. El futbolista anglès arriba cedit des del Manchester United amb el repte de recuperar el seu millor nivell sota les ordres de Hansi Flick. L'entrenador alemany guanya un soldat més que destaca per la seva polivalència: la seva posició preferida és la banda esquerra, però també pot rendir com a davanter centre.

El club torna a aprofitar una bona oportunitat de mercat davant altres possibilitats que se n'anaven de preu. La plantada de Nico Williams -que va renovar amb l'Athletic Club per sorpresa- va obrir la via de Luis Diaz, però l'operació era inassumible per les exigències econòmiques del Liverpool. Des de l'inici de mercat, l'opció Rashford era la carta guarda i l'anglès ha sabut esperar perquè la seva prioritat era aterrar a Barcelona.

📞 "Sí... És oficial."

Rashford segueix les passes de Lineker. pic.twitter.com/hWwj3BrOog — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 23, 2025

El rendiment del davanter anglès és tot un misteri. A ningú se li escapa que té un talent que fa tot just cinc anys el convertia en un dels talents anglesos de més futur, però els últims anys no li han jugat a favor. Ara bé, el precedent més recent és que ha quallat un bon curs amb l'Aston Villa i que Flick ja ha demostrat l'habilitat que té per recuperar jugadors per a la causa.

Com i en quina posició juga Marcus Rashford?

L'operació comporta poc risc tant a nivell esportiu com econòmic. De primeres, Rashford arriba en condició de suplent i per donar descans tant a la banda esquerra que ocupa Raphinha com a la davantera que ostenta Robert Lewandowski. Si bé no rendeix igual, també pot jugar per la banda dreta de Lamine Yamal si les circumstàncies ho requereixen.

D'un Rashford amb un bon estat de forma se'n poden esperar gols i assistències, a més d'un desequilibri que se sent còmode amb espais oberts i la possibilitat de contraatacs. L'anglès pateix més, això sí, en partits amb rivals tancats com la majoria que es trobarà el Barça a la Lliga. En tot cas, el cost econòmic és molt reduït: la cessió només consta d'una opció de compra que no és d'execució obligatòria.

Així queda la davantera del Barça per al pròxim curs

Amb la incorporació de l'última peça, el Barça deixa pràcticament tancada la davantera per al pròxim curs. L'esquema utilitzat fins ara per Flick manté la confiança en el veterà Lewandowski amb les bandes per a Lamine Yamal i Raphinha. Darrere del davanter polonès hi ha més moviment, amb un Dani Olmo que li ha costat mantenir el nivell físic per jugar tots els minuts de la temporada.

Rashford podrà ocupar qualsevol de les posicions d'atac, però tot fa pensar que la segona opció al davanter centre continuarà sent per un Ferran Torres que ha tancat una molt bona temporada com a revulsiu. A més del nou fitxatge anglès, a les bandes i a la zona d'atac també es mantindrà el protagonisme per a futbolistes com Fermín o Gavi, a l'espera del que pugui passar amb la probable sortida de Pau Víctor.