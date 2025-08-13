El jugador andalús rebutjat pel Nàstic justifica els comentaris catalanòfobs: «A Andalusia són una expressió normal»

Vist i no vist. Així ha estat el pas de José Calderón pel Nàstic, que no ha durat ni quatre hores. El club grana ha anunciat poc després de les dues de la tarda d'aquest dimarts 12 d'agost el fitxatge del lateral andalús. Arran de l'anunci, les xarxes socials s'han omplert de polèmica, ja que ara fa poc més d'un any, Calderón, que aleshores jugava al Córdoba CF, va insultar els catalans en un directe a través d'Instagram després d'aconseguir l'ascens a Segona Divisió contra el Barça Atlètic.
Les crítiques de part de l'afició grana, així com la de persones sense cap vinculació amb el Nàstic, s'han desfermat a través de les xarxes socials, motiu pel qual ha fet que l'entitat tarragonina hagi fet marxa enrere en el fitxatge de Calderón. Cal recordar que en la transmissió a través d'Instagram, el juny de 2024, el jugador andalús va dir "em cago en els morts de tots els catalans", un moment que es va acabar viralitzant, tot i les disculpes posteriors que el defensa va fer.
Les disculpes: "A Andalusia és una expressió normal"
Després del no-fitxatge del jugador andalús, a El Chiringuito li han cedit un espai perquè demanes disculpes -i es justifiqués-. José Calderón apareix en exclusiva al programa televisiu de Josep Pedrerol i arranca amb un "estic una mica fotut, en xoc, però bé... assumint les conseqüències que té". Les següents paraules són per demanar perdó: "Vull demanar disculpes a qui s'hagi sentit ofès", diu el futbolista.
I ho enllaça en una espècie d'argument d'allò més original: "Tinc família catalana i companys catalans que no s'ho han pres de la mateixa manera i aquí a Andalusia és una expressió normal", explica el jugador. L'argumentari es pot situar en paral·lel de "no soc masclista perquè tinc una mare". El jugador es justifica dient que a Andalusia és una expressió normal i que "no ens ho prenem amb tanta repercussió".
Marc Casadó aplaudeix el no-fitxatge
El jugador del Barça, Marc Casadó, ha donat suport a la decisió del Nàstic. Ho ha fet publicant una emoticona d'uns aplaudiments a la publicació d'Instagram del club. Casadó va jugar amb el Barça Atlètic la final del play off d'ascens contra el Còrdoba, on jugava Calderón. Després de la victòria de l'equip andalús, Calderón va fer els comentaris catalanòfobs.