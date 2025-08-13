La directiva del Barça torna a avalar per poder inscriure els nous fitxatges

Bombona d'oxigen econòmica. A tres dies del primer partit de Lliga, la junta directiva del Barça ha aprovat per unanimitat un aval de 7 milions d'euros que hauria de permetre inscriure els jugadors fitxats i renovats aquest estiu. Amb la injecció econòmica, el límit salarial del club s'apuja.
La junta matisa que l'aval és un pla B. El Barça té un desgavell econòmic provocat per les pèrdues que han generat altres seccions del club, principalment la de bàsquet. Per suplir-lo, el club compta a guanyar límit salarial amb la baixa de llarga durada de Ter Stegen, o rebre ingressos amb l'operació dels seients vip del Camp Nou. Com que ambdues vies estan ara mateix parades, la junta ha aprovat l'aval com a solució d'urgència.
Així doncs, d'una manera o d'una altra, Joan Garcia, Marcus Rashford, Szczęsny, Gerard Martin i Bardghi haurien d'estar disponibles dissabte a les 19:30 al camp del Mallorca. Els milions de l'aval els posaran membres de la junta directiva de Laporta.
Les tres vies econòmiques
El president del Barça ha convocat d'urgència una junta telemàtica avui a les 12 h. La solució de l'aval és un pla B per suplir el desgavell econòmic de la massa salarial de les altres seccions del club. Perquè dins del famós fair play financer, al Barça se li comptabilitzen els salaris del primer equip de futbol però també els de totes les seccions professionals. I sobretot la secció de bàsquet ha generat pèrdues.
Així doncs, malgrat l'aval, el Barça confia a resoldre la diferència econòmica generada per les seccions, o bé amb la baixa de llarga duració de Ter Stegen o bé amb els seients VIP del Camp Nou. El problema és que les dues vies estan ara mateix parades.
D'una banda, la Lliga ha d'aprovar el comunicat mèdic del Barça que va firmar Ter Stegen, i de moment no s'han rebut notícies. D'altra banda, l'auditoria Crowe encara no ha emès l'informe que ha de validar l'operació dels seients vip. Això ha de suposar 100 milions d'ingressos pel Barça.