El Barça fitxa Joan Garcia i revoluciona la porteria després d'una dècada

Després d'unes quantes setmanes de serial, el Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. Joan Garcia és nou jugador del club blaugrana que, després d'una dècada, decideix revolucionar la porteria. El de Sallent, de 24 anys, arriba des de l'Espanyol per la clàusula de rescissió de 25 milions d'euros i signa fins al 2031 en un moviment que ha escalat encara més les tensions entre els dos clubs catalans.

Joan Garcia arriba al Camp Nou -pendents de quan es produeix el retorn- després de ser un dels millors porters de la Lliga aquesta última temporada. Les seves actuacions han estat clau perquè l'Espanyol aconsegueixi la permanència a Primera Divisió. Bons exemples són els dos premis a l'aturada del mes que va guanyar de manera consecutiva el febrer i el març o les set parades en la victòria blanc-i-blava contra el Reial Madrid.

El nou porter del Barça va començar la seva carrera al Centre d'Esports Sallent i, després de passar per la Damm i el Manresa, el 2016 va incorporar-se al futbol formatiu de l'Espanyol. Dins el club blanc-i-blau va anar escalant de categoria, però la seva explosió ha estat relativament tardana en comparació al que ens té acostumats el futbol d'avui en dia.

El debut amb el primer equip de l'espanyol va ser a finals de 2021 a la Copa del Rei i a la Lliga a principis de 2022, però no va guanyar-se la titularitat fins a la segona meitat de la temporada passada. Llavors va convertir-se en una de les figures clau de l'ascens a primera divisió i aquesta temporada ha estat un dels artífexs de la permanència.

Més tensions entre Barça i Espanyol

L'operació de Joan Garcia no ha fet més que augmentar les tensions entre el Barça i l'Espanyol. És notori que en la decisió del porter hi ha influït el factor emocional, ja que acumulava prop d'una dècada a les files blanc-i-blaves i era una figura que s'havia guanyat l'estima de l'afició perica. Probablement li espera una rebuda complicada a Cornellà malgrat haver estat un dels herois de l'ascens de l'any passat i de la permanència d'aquest curs. "No espero que entengueu la meva decisió", ha dit Joan Garcia en el vídeo de comiat de l'Espanyol.

Cal recordar que les relacions entre els dos clubs ja no passaven pel millor moment. L'assalt ultra en la celebració de la Lliga blaugrana de fa dos anys ja va escalar unes tensions que s'han ratificat amb el títol blaugrana d'aquesta temporada que també es va tancar matemàticament a Cornellà. Els jugadors blanc-i-blaus, davant l'amenaça d'un nou assalt de la seva afició, van enviar els jugadors del Barça cap al vestuari mentre s'encenien els aspersors.

Revolució a la porteria del Barça després d'una dècada

Sigui com sigui, el Barça fa un moviment que va més enllà d'un simple fitxatge. La incorporació d'un porter de primer nivell implica una revolució en la porteria després d'una dècada d'estabilitat. Els focus apunten ara cap a Marc-André ter Stegen, que ja ha deixat clar de manera pública que només contempla ser titular a les portes d'un Mundial del 2026 en què vol comandar la porteria alemanya.

La papereta a la direcció esportiva encapçalada per Deco no és fàcil. Joan Garcia no ve per suplent i Ter Stegen, amb un salari molt elevat, no fa intencions de marxar. Ara bé, el pla del club sembla que es va teixint: la titularitat ha de ser per Joan Garcia i a la banqueta es vol la veterania i el relatiu "conformisme" de Wojciech Szczęsny en un rol secundari. Així doncs, la pilota està a la teulada del porter alemany.