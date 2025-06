Joan Garcia s'ha acomiadat dels seguidors de l'Espanyol el matí d'aquest dimecres amb un vídeo a les xarxes socials en què ha admès que la seva decisió -de fitxar per al Barça- "no serà fàcil d'entendre per a tothom". "No us demano que ho feu", diu el porter als pericos. Per si de cas, ha deshabilitat els comentaris de la publicació.

Amb música de piano i un posat seriós, el futbolista català s'ha adreçat als blanc-i-blaus, a qui ha agraït l'ajuda per créixer des que va arribar al planter ara fa 15 anys. Garcia ha destacat que ha estat "un orgull" protegir la porteria perica tot aquest temps i que s'endú records inoblidables.

Si bé, ha defensat que ha hagut de prendre la millor decisió pensant no només en la seva carrera futbolística, sinó també en el que li convenia a la seva família i a ell mateix en l'àmbit personal. El missatge és clar: el Barça és una bona opció en termes de futbol, però la possibilitat de continuar a Barcelona ha decantat la balança.

Una temporada per al record

Joan Garcia ha estat una de les grans revelacions de la temporada 2024-2025 al futbol mundial. Després d'un debut amb molts dubtes a la primera divisió la temporada 22-23 en què es va consumar el descens traumàtic en 19a posició, el porter de Sallent (Bages) va explotar a segona i es va convertir en indiscutible a l'onze titular i en una de les grans peces per al retorn a la màxima categoria del futbol a l'Estat.

De fet, l'estiu passat va estar a punt de fitxar per l'Arsenal, però l'Espanyol es va remetre a la seva clàusula de 25 milions i els anglesos no van voler arribar a tant. Ja amb tots els focus centrats en ell, aquest any s'ha consagrat com el millor porter de la Lliga i ha copsat l'atenció dels grans clubs del planeta.

Amb actuacions estel·lars, ha estat fonamental per aconseguir una permanència vital per a la viabilitat econòmica de l'entitat. Juntament amb Javi Puado i Roberto Fernández, han estat l'esquelet del projecte de Manolo González. Si bé, el club ha comunicat el seu adeu amb un breu comunicat robòtic i sense cap mostra ni d'afecte ni agraïment.