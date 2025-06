Una jugadora del Barça exigeix parlar en català per participar en una docusèrie d'Adidas

El català és la llengua habitual de 2,2 milions de persones, el 33% de la població de més de 16 anys que viu a Catalunya. Una dada que baixa en tres punts i mig respecte del 2018 i que serveix per il·lustrar la crisi de l'ús social de l'idioma. Una jugadora del Barça destaca per la conscienciació d'aquesta problemàtica i s'ha expressat en múltiples ocasions a favor de protegir el català. Ara, ha explicat que va posar com a condició parlar en català per participar en una acció publicitària.

Es tracta de l'actual pilota d'or, Aitana Bonmatí, que ha revelat en una entrevista a Mundo Deportivo que va exigir a Adidas expressar-se en la seva llengua materna en el segon episodi de la docusèrie Illuminated, que repassa la trajectòria esportiva de les millors estrelles que representen la marca. Bonmatí protagonitza aquest capítol, que està enregistrat en català.

Tal com ha explicat la jugadora de Sant Pere de Ribes (Garraf), Adidas no va posar cap problema i va accedir ràpidament a gravar el documental en català. "Forma part dels meus valors i ho han entès", ha dit Bonmatí, que ha defensat que "no tindria sentit" fer un documental sobre la seva part més íntima i no poder-ho fer en la seva llengua materna.

Adidas ja ha anunciat l'episodi de la docusèrie, però encara no l'ha estrenat. De fet, l'ha presentat al camp de futbol de Sant Pere de Ribes que du el nom d'Aitana Bonmatí, on la futbolista va explicar que la gent "no sap" com és realment com a persona.

Està previst que surti a la llum durant aquest mes de juny i permetrà conèixer Bonmatí en una faceta més personal, fora del terreny de joc. "És important que la gent pugui veure com soc de normal", ha expressat la jugadora del Barça.

Aitana Bonmatí, el català per bandera

Bonmatí ha protagonitzat diverses accions de llarg abast en la defensa del català. Va fer un discurs íntegrament en català a la gala de la segona Pilota d'Or i va protagonitzar un contundent al·legat en defensa de la llengua i la cultura catalana després de rebre la Creu de Sant Jordi. "Feu servir les eines necessàries", va exigir a les autoritats presents. També va participar en la campanya de Plataforma per la Llengua Say Yes per convèncer Finlàndia perquè accepti l'oficialitat del català a la Unió Europea.