Acomiadada d'un supermercat després de parlar en català: «No he fet res malament»

Acomiadada d'un supermercat de Mercadona després de parlar en català als clients. Aquesta és la situació que ha viscut una jove treballadora en un establiment d'Oliva, un poble de València. Segons explica en conversa amb Nació, el seu cap va obligar-la a tractar la clientela en castellà "perquè alguns s'enfaden", ella no va acatar, i dies després li van comunicar l'acomiadament per "no complir amb les expectatives".

Laura Garcia, jove del poble de Pego i estudiant de filologia catalana, va començar a treballar al Mercadona d'Oliva aquest dilluns. La van col·locar a caixa i, mentre treballava sense problemes, el cap se li va apropar i li va donar l'ordre de canviar l'idioma d'atenció del català al castellà. "Que trist", va respondre-li, i va continuar amb la feina perquè el cobrament dels clients pogués mantenir-se amb normalitat.

Efectivament m’han acomiadat. I per a qui jutja des del desconeixement: tinc una carrera, treballe des de sempre i sé ben bé què costa guanyar-se el pa. No és ignorància, és autenticitat i orgull de classe. Bona nit https://t.co/kgp8zkV4fW — una pegolina (@lauraagarciia) June 12, 2025

La jove detalla que no té cap problema a canviar de llengua si algun client no l'entén, ja que parla diversos idiomes, però que de primeres li surt fer-ho en valencià, encara més amb la majoria valencianoparlant del poble. "No vull minoritzar la llengua, i per això no vaig fer cas al cap", assegura. La jornada va continuar i, quan va acabar-la, va compartir a través d'X (antic Twitter), la situació viscuda. Aquest creu que va ser el seu error, ja que sense voler-ho, el tuit es va fer molt viral, acumulant més de 370.000 visualitzacions i centenars de comparticions.

I la curta etapa de Laura Garcia al Mercadona va acabar aquest dijous. La jove va arribar, com cada dia d'aquesta setmana, per complir amb la jornada i el cap la va rebre amb normalitat, però al final del dia la va cridar al despatx. "Estàs acomiadada per no complir amb les expectatives", li va dir, sense donar-li cap més motiu ni fer cap referència amb l'incident lingüístic viscut dies abans.

"No he fet res malament"

Quan la jove va veure que el tuit es feia viral va arribar a pensar d'esborrar-lo. Però, malgrat considerar que va ser un error, el va mantenir perquè no es penedia d'haver compartit el cas: "Tinc clar que no he fet res malament", assegura. A ella no li constava cap queixa lingüística per part de la clientela i, de fet, els seus companys estaven sorpresos de la ràpida adaptació a la feina.

En tot cas, Laura Garcia agraeix el suport rebut a través de les xarxes socials, on fins i tot advocats i també Plataforma per la Llengua li han explicat que pot denunciar el cas i li han ofert assessorament. Això és el que està valorant a hores d'ara, tot i que es decanta per no portar l'empresa als tribunals: "És difícil, perquè és una paraula contra l'altra, i pot ser un merder", lamenta.