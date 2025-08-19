Aquest és el detall que fa única l'L1 del metro de Barcelona (i no és el seu recorregut)

Un fet tan simple com agafar el metro pot ser una acció automatitzada del dia a dia, però de vegades val la pena aturar-se un moment per adonar-se que, encara que no ho sembli, les línies de metro amaguen secrets i curiositats que no es coneixen.
És el cas de l'L1 de metro de Barcelona, concretament, de les seves vies o raïls, que són les úniques que conserven l'ample espanyol de totes les línies actives.
Així ho explica el perfil @trenesdepere a un vídeo d'Instagram, on revela que aquest fet va ser a causa d'una decisió política de mitjans del segle XIX.
Una curiositat històrica
En 1839 el govern espanyol va encarregar a un equip d'enginyers militars liderat per Juan de Subercase un informe per decidir l'ample adequat de les vies a l'estat.
Abans, com explica el creador de contingut al seu perfil, només existia l'ample anglès, "que avui es coneix com l'ample estàndard i són 1435 mil·límetres", descriu al vídeo.
Però aquesta mesura no va convèncer els enginyers perquè es creia que aquesta mesura era massa estreta per suportar el pes de les locomotores.
Així que es va crear una mesura espanyola: la "braza castellana", que són 1674 mil·límetres, o com es coneix actualment: ample espanyol.
L'ample espanyol a les vies de Barcelona
El 1919, explica el creador de contingut sobre trens al vídeo, l'enginyer de la companyia Nord a Catalunya, Fernando Reyes, va planificar el sistema de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, el que avui dia és l'L1, i ho va fer amb l'ample espanyol.
Quan el 1951 es modernitza la xarxa de metro, també es canvia l'ample de les vies a l'estat i es crea l'ample ibèric modern, "de 1668 mil·límetres", apunta @trenesdepere.
El més curiós d'aquesta història és que, l'L1 mai va canviar les seves vies i, actualment, és l'única que manté l'ample espanyol.