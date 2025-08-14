Neurocientífics troben, per primera vegada, una manera de transcriure els pensaments

Una investigació d'un equip de neurocientífics de la Universitat de Stanford, liderats per Frank Willett, ha aconseguit per primera vegada identificar i transcriure el monòleg interior de la ment de les persones, la parla interna, amb un èxit del 74% de precisió.
La investigació, publicada en la revista Cell, suposa un avanç molt important per a ajudar a persones que no poden parlar a expressar-se a través de l'activitat cerebral interna que es registra en la interfície que han creat.
El mateix equip de Stanford fa anys que treballa en sistemes per a traduir senyals neuronals a paraules i s'havien centrat en la "parla intentada", és a dir, en l'activació de les àrees motores quan una persona fa l'intent d'expressar les paraules.
Una interfície que funciona amb contrasenya
Els autors d'aquest estudi asseguren que la seva interfície cervell-computadora (BCI) descodifica el senyal de la “parla pensada”, és a dir, el monòleg intern que tenim en les nostres ments. És per açò que, degut als resultats de la investigació, podria tindre repercussions sobre la privacitat i intimitat del pensament humà.
L'equip científic ha pres mesures de seguretat i ha afegit a aquesta interfície de traducció pensament-paraules, una contrasenya que només pot saber el pacient que l'utilitza. Després de provar aquesta mesura de seguretat amb els pacients van confirmar que quan aquests pensaven en una paraula concreta, el sistema la detectava i es desbloquejava la gran majoria de vegades per començar a utilitzar-se.
“Similar a quan ingresses una clau per a usar el teu telèfon o portàtil”, explica a eldiario.es Erin Kunz, autora principal de l'article. “O potser de forma més semblant, quan uses Siri o Alexa i dius ‘Hola, Alexa’: només respon quan dius una frase específica primer; en cas contrari, t'ignora”.
Els cervells que van entrenar la interfície
Per a l'estudi, l'equip va registrar l'activitat neuronal de quatre participants amb paràlisi greu causada per esclerosi lateral amiotròfica (ELA) o un ictus del tronc encefàlic. Ho van fer a través de microelèctrodes implantats en l'escorça motora del cervell, que s'encarrega de la parla.
Els van demanar que intentessin parlar o imaginessin que pronunciaven un conjunt de paraules i van descobrir que l'intent de parlar i la parla interna activen regions superposades en el cervell, però distintes. Utilitzant les dades de la parla interna, l'equip va entrenar models d'intel·ligència artificial per a interpretar aquestes paraules.
En una demostració de prova, la BCI va poder transcriure oracions pensades internament pels participants d'un vocabulari de fins a 125.000 paraules amb una precisió de fins al 74%.
“Aquesta és la primera vegada que aconseguim comprendre com es veu l'activitat cerebral quan simplement pensem a parlar”, resumeix Kunz a eldiario.es.