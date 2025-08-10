Un estudi de la Universitat Northwestern de Chicago, als Estats Units, descobreix que un fàrmac que funciona per a tractar l'asma podria oferir una nova protecció contra les al·lèrgies alimentàries.
L'estudi està publicat en la revista Science i explica que el medicament per a l'asma anomenat Zileutonal actua a escala d'organisme en la mateixa part del cos que es produeixen les reaccions al·lèrgiques per certs aliments, atacant una molècula inflamatòria de l'intestí que bloqueja la reacció al·lèrgica.
La clau de l'estudi
El nucli de la investigació és el descobriment d'un gen poc estudiat, DPEP1, que regula les reaccions al·lèrgiques d'anafilaxi i controla la producció d'una molècula inflamatòria de l'intestí: els leucotrienos cisteinílics. Aquests compostos solen ser atacats per medicaments contra l'asma com el provat en la investigació, el zileuton.
Com el fàrmac bloqueja la producció dels leucotrienos de l'intestí, també actua bloquejant la reacció al·lèrgica, fet que suposa una innovació en la recerca dels tractaments per a les al·lèrgies alimentàries.
Si els assajos amb persones tenen èxit, aquest medicament podria convertir-se en una alternativa senzilla: una pastilla que es pren abans d'una possible exposició a l'al·lergogen, com a mesura de prevenció.
El descobriment també ajuda a entendre per què algunes persones donen positiu en les proves d'al·lèrgia alimentària, però no presenten símptomes d'al·lèrgia quan mengen un determinat aliment. «Aquesta via podria ser la raó per la qual algunes persones estan protegides malgrat el seu diagnòstic», assenyala Stephanie Eisenbarth, coautora de l'estudi.
Només provat en ratolins
De moment, l'estudi només ha pogut confirmar la seva eficiència en ratolins, però s'estan fent les primeres passes per testejar-ho amb persones a través d'un assaig clínic.
El tractament va aconseguir que els animals, que abans tenien un 95% de probabilitat de sofrir anafilaxi, una reacció corporal que es dona també amb algunes al·lèrgies alimentàries, quedessin en un 95% protegits després de rebre el medicament abans de ser exposats a extracte de cacauet, un dels al·lergògens més comuns.
Així, aquest medicament va aconseguir evitar per complet les reaccions al·lèrgiques greus als aliments en ratolins.