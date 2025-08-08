Salut fa una crida a fer un ús responsable en el consum de fàrmacs

El Govern de la Generalitat, a través del Departament de Salut, ha fet una crida al consum responsable de determinats fàrmacs en el marc d’una campanya que ha endegat sota el nom “Pastilles, només les necessàries” per reduir l’ús inadequat de determinats medicaments. Aquesta campanya d’informació s’ha fet de forma general per a tota la ciutadania, però amb especial atenció en aquelles persones que prenen deu o més medicaments de manera simultània cada dia.
La primera acció de la campanya se centra a reduir l’ús inadequat dels fàrmacs antiulcerosos, com són els fàrmacs que redueixen la quantitat d’àcid a l’estómac i que es fan servir en diferents malalties digestives: l’omeprazole, l’esomeprazole, el lansoprazole, el pantoprazole o el rabeprazole pertanyen a aquest grup de fàrmacs.
També és freqüent el seu ús en pacients sense malaltia intestinal per prevenir les complicacions per la presa d’altres medicaments, com són les hemorràgies provocades pel consum d’antiinflamatoris, com ara l’aspirina o l'ibuprofè i per aquest motiu són popularment coneguts com a “protectors gàstrics”.
Catalunya, entre els països d’Europa amb més consum de fàrmacs antiulcerosos
A Catalunya, les dades del consum d’antiulcerosos són una mica inferiors a les dades de l’Estat Espanyol i mostren una estabilització els darrers 5 anys, del 2018 al 2023, període en el qual ens situem al voltant de 120 dosis per cada mil habitants diàries (DHD). Tot i això, són valors molt per sobre d’altres països europeus com Suècia (85 DHD), França (90 DHD) o Itàlia (84 DHD) i cal continuar treballant amb l’adequació del seu ús.
L’any 2023, un de cada sis pacients polimedicats i fràgils que estava en tractament amb un inhibidor de la bomba de protons el prenia per a una indicació que calia revisar. D’aquí la importància d’aquesta campanya que ara el Govern ha posat en marxa.
És important remarcar que no totes les persones que es tracten amb antiinflamatoris necessiten prendre aquests medicaments, sinó només les que presenten factors de risc associat, com les que hagin tingut una hemorràgia digestiva prèvia, que tinguin una edat superior a 65 anys o que estiguin en tractament amb altres medicaments irritants de la mucosa de l’estómac.
Els inhibidors de la bomba de protons són medicaments ben tolerats si es prenen durant poc temps. Tot i això, l’ús continuat pot provocar efectes adversos poc freqüents, però importants, com per exemple, osteoporosi i fractura òssia, infeccions digestives i pulmonars, inflamació del ronyó, malabsorció de vitamina B12 i disminució del magnesi a la sang.
La polimedicació: un problema a l’alça que cal erradicar
La polimedicació inadequada són aquelles situacions en les quals una persona fa una presa incorrecta de 5 o més medicaments i els riscos associats a prendre’ls, com els esdeveniments adversos, són superiors als beneficis esperats. Actualment, el nombre de pacients polimedicats que reben 10 o més medicaments simultanis a Catalunya és aproximadament de més de 315.000 persones i representa un 8,9% dels usuaris amb almenys una prescripció crònica.
Un dels patrons de pacient polimedicat més freqüent és el de persona gran, amb comorbiditat acusada, on cada malaltia necessita un o diversos medicaments. Tanmateix, és rellevant posar el focus en el pacient polimedicat fràgil, per evitar els riscos greus de la polimedicació.
La reducció de la polimedicació inadequada és un compromís de Salut alineat amb el pacte mundial de l’ONU per al Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030) i és una línia de treball estratègica integrada en el Model de cronicitat i fragilitat del Departament de Salut.
La campanya també s’estendrà a altres fàrmacs
Aquesta és la primera de diverses accions que s’emmarquen en la campanya “Pastilles, només les necessàries” i més endavant es focalitzarà en reduir l’ús inadequat d’altres fàrmacs com els antidiabètics no insulínics, els hipolipemiants, els antiespasmòdics urinaris i els anticolinèrgics.
Més informació a Canal Salut.