Fundació Abertis: compromís amb l’art, la cultura i el patrimoni

Des dels seus inicis, la Fundació Abertis ha situat l’art i la cultura al centre de la seva acció social, impulsant iniciatives que connecten el patrimoni amb les comunitats dels països on el grup té presència. Amb una visió oberta i internacional, la Fundació treballa perquè el llegat i el patrimoni artístic no només es conservi i preservi, sinó que es comparteixi i esdevingui una eina de cohesió i diàleg.
Un dels exemples més emblemàtics d’aquest compromís és el castell de Castellet, un bé patrimonial d’interès excepcional que la Fundació posa a disposició del públic. Aquest espai, a més de ser la seu de la Fundació Abertis, acull des del 5 d’abril de 2014 el Centre Internacional per a les Reserves de la Biosfera Mediterrànies (UNESCOMED), després de la seva declaració en el marc de la Conferència General de la UNESCO celebrada a París.
Suport a les arts escèniques i musicals
La promoció cultural de la Fundació Abertis també es concreta en un ampli programa de patrocini a les arts escèniques i musicals, en col·laboració amb institucions públiques de gran prestigi. Destaquen, en aquest sentit, els dos grans teatres d’òpera de referència estatal: el Teatro Real de Madrid i el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
Paral·lelament, gràcies a la col·laboració estreta amb l’administració i amb entitats culturals com l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), la Fundació ha contribuït a portar l’obra d’alguns dels artistes espanyols més universals -com Joan Miró, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Diego Velázquez o Antoni Gaudí- a països com França, Itàlia, els Estats Units, l’Argentina, l’Índia, Puerto Rico, el Brasil o Xile.
Una aliança estratègica amb la Fundació Joan Miró
Un exemple especialment significatiu del compromís de la Fundació Abertis amb la promoció cultural és la seva col·laboració amb la Fundació Joan Miró. Aquesta aliança s’ha traduït en projectes d’alt impacte internacional, com l’exhibició itinerant “Universo Miró”, que, amb el suport del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, ha portat obres de Miró a ambaixades i consolats d’arreu del món.
En el marc d’aquesta col·laboració, enguany la Fundació Abertis ha patrocinat l’exposició “Miró i els Estats Units”, inaugurada el passat mes d’octubre a Barcelona. La mostra presenta un diàleg intergeneracional entre Joan Miró i diversos artistes nord-americans, posant de manifest com les seves pràctiques creatives es van influir mútuament i van contribuir decisivament al desenvolupament de l’art del segle XX.
L’exposició reuneix prop de 160 obres procedents de col·leccions americanes i europees, així com de la col·lecció de la mateixa Fundació Joan Miró. A més de Miró, hi són presents artistes de diverses generacions com Louise Bourgeois, Helen Frankenthaler, Lee Krasner, Arshile Gorky, Alice Trumbull Mason, Jackson Pollock o Mark Rothko, entre molts altres. Coorganitzada amb The Phillips Collection de Washington, la mostra també es podrà visitar als Estats Units del 21 de març al 5 de juliol de 2026.
Compartir l’art com a llenguatge universal
Més enllà d’una col·laboració puntual, aquesta exposició exemplifica el compromís de la Fundació Abertis amb la conservació i la difusió del patrimoni artístic. Una aposta que parteix de la convicció que l’art no només s’ha d’admirar, sinó també compartir: com a llenguatge universal capaç de connectar persones, inspirar la creativitat i fomentar l’entesa més enllà de fronteres geogràfiques i culturals.