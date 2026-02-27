A Os de Balaguer, sota el cel pur del Montsec, un dels més nets de Catalunya, la mel i el torró Alemany inicia un viatge únic. Des de 1879, cinc generacions han treballat la mel amb una mateixa idea: respectar l’origen, les persones i els temps. Avui, aquest llegat combina qualitat, sostenibilitat i tradició, amb un concepte diferent: l’energia -humana i natural- que acompanya cada pot des del rusc fins a la taula.
L’energia natural: la força de la biodiversitat
Tot comença amb les abelles i els apicultors de confiança. La mel Alemany neix en entorns florals privilegiats de la península Ibèrica i en ruscs cuidats. Tarongers, romaní o castanyers, cada flor aporta una energia pròpia, vinculada al paisatge i a la biodiversitat. Aquest primer pas és fonamental: la mel ja arriba carregada d’energia natural, fruit d’un equilibri entre natura, ofici apícola i territori.
L’energia humana: experiència i cura en cada pas
Quan la mel arriba a Os de Balaguer, entra en un segon estadi d’enriquiment. La saviesa de cinc generacions i el treball de l’equip Alemany guia la selecció i el processament de la mel, prioritzant les mans davant de les màquines i respectant els temps de cada procés. Alemany, fundada per l’àvia Mundeta i històricament sostinguda per moltes mans femenines, aposta per una producció pausada, cooperativa i conscient. Aquest gest humà impregna la mel d’una energia que no es pot industrialitzar.
L’energia social: inclusió i compromís
El viatge de la mel continua als Centres Especials de Treball, on més de seixanta persones amb diversitat funcional participen activament en el procés final, enganxant una a una les etiquetes que identifiquen cada pot. Aquest gest, aparentment senzill, converteix cada pot en un producte carregat d’energia social: inclusió, dignitat i arrelament al territori. La imperfecció artesanal passa de ser un detall a un valor que explica la història de cada pot.
L’energia espiritual: silenci i recolliment
En un món marcat per la pressa, Alemany dedica una última parada als espais de silenci i espiritualitat. El pas per convents i, en especial, per les germanes clarisses de Balaguer, aporta una dimensió única: la mel adquireix una energia diferent, nascuda del recolliment, la intenció clara i la reflexió. No és només un gest simbòlic: és un valor intangible que forma part de l’essència de la marca.
Un producte amb energia, història i valors
El viatge de la mel Alemany és un recorregut d’enriquiment que suma:
- Energia natural, de les abelles, les flors i el paisatge.
- Energia humana, de les mans expertes i la consciència de l’equip.
- Energia social, del treball inclusiu als Centres Especials de Treball.
- Energia espiritual, del silenci i el recolliment.
Cap altre producte del mercat pot explicar aquest viatge complet. Cada cullerada és una invitació a reconèixer el territori, les persones i un ritme de vida més conscient.