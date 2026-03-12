El Circo de los Horrores estrena «PRISIONIA», un viatge immersiu a un futur dominat per la intel·ligència artificial

El Circo de los Horrores torna a reinventar-se amb «PRISIONIA», un nou espectacle que combina circ extrem, teatre, música en directe, humor, dansa i tecnologia per transportar el públic a una presó governada per una intel·ligència artificial omnipotent. La producció es podrà veure del 10 al 26 d’abril sota la gran carpa instal·lada al Port Vell de Barcelona i promet una experiència immersiva i inquietant des del mateix moment d’entrar al recinte.
Després de dues dècades revolucionant el circ contemporani amb muntatges com El Origen, Manicomio, Cabaret Maldito, Apocalipsis, Bacanal o Requiem, la companyia liderada pel Premi Nacional de Circ, Suso Silva, presenta una proposta que posa en diàleg el món analògic amb el digital i convida l’espectador a reflexionar sobre la tecnologia, la llibertat i la condició humana.
En aquesta nova etapa, Suso Silva s’acomiada dels escenaris per assumir el paper de director artístic del projecte i cedeix el protagonisme a la seva filla, Sara Silva, que interpreta el personatge d’Azul. La protagonista desperta en una presó sense recordar com hi ha arribat ni per què hi és tancada, mentre una intel·ligència artificial totpoderosa observa cada moviment dels presoners, analitza les seves reaccions i experimenta amb ells com si fossin insectes dins d’un pot de vidre.
Al llarg de la història, Azul haurà d’afrontar proves extremes que posen al límit el seu cos, la seva ment i la seva identitat. En aquest univers, on la frontera entre humans i tecnologia es difumina, l’espectador es veu convidat a qüestionar-se què és real i què és fruit del control i la manipulació.
La posada en escena de «PRISIONIA» aposta per una escenografia impactant i una atmosfera sonora envoltant. Una gran pantalla omnipresent domina la carpa i representa la ment universal de la intel·ligència artificial que governa la presó, convertint-se en un element central de la narrativa.
El muntatge reuneix un elenc internacional multidisciplinari amb alguns dels números circenses més espectaculars del panorama actual. Trapecistes que desafien els seus límits, contorsionistes, combats acrobàtics entre presoners o motociclistes elèctrics que recorren la carpa amb una adrenalina vertiginosa construeixen una història que transita entre el circ contemporani i el thriller psicològic.
Entre els artistes destaquen els colombians Brother’s Zapata amb el seu vertiginós número de bàscula; el brasiler Supersilva, que arrisca la vida caminant cap per avall a gran altura; el Duo Hurricane, de Rússia, amb una coreografia aèria carregada de sensualitat; o els ucraïnesos Nikita Turenko i Oleksandr Kryshmar, que desafien la gravetat amb les seves acrobàcies en barra. A més, els equips liderats per Michael Laner i Yary Celis, les contorsionistes Ethiopian Girls i els motoristes Eros Riders despleguen duels dialèctics, plasticitat extrema i motociclisme acrobàtic dins el cervell artificial d’una IA.
La tensió dramàtica es barreja amb moments d’humor gràcies als intèrprets Carlos Pérez, Laura Blázquez i Alejandro Sanabria, així com al monologuista Rafael Mendaro. Completen el repartiment la veu d’Anes León, la música d’Iván Yuman i un potent cos de ball que reforça el caràcter espectacular i únic de la proposta.
Amb «PRISIONIA», el Circo de los Horrores reafirma la seva voluntat de crear espectacles pensats per a un públic adult que busca experiències escèniques diferents, amb una forta càrrega narrativa i artística. Des dels seus inicis, el 2006, la companyia ha obert un nou camí dins del circ contemporani, apostant per muntatges que combinen risc, humor i una narrativa teatral sòlida.
Del 10 al 26 d’abril, la gran carpa instal·lada al Port Vell de Barcelona es convertirà en l’escenari d’aquesta presó futurista.