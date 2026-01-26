Préstecs sense obstacles: la solució a BarnaCredit

L'accés al crèdit continua sent clau per a empresaris, constructors i hotelers que volen fer créixer els seus projectes. Tot i això, aconseguir un préstec hipotecari sovint es converteix en un procés lent, condicionat per traves burocràtiques i requisits difícils d'assumir. Els bancs tradicionals imposen terminis llargs, garanties estrictes o no responen a la urgència real dels negocis.
Segons explica Marta Esteve, CEO de BarnaCredit i reconeguda com a Best CEO Alternative Financing 2024, aquesta situació es repeteix amb freqüència. "Ens trobem amb professionals amb projectes viables que queden bloquejats per manca de finançament. La nostra feina és facilitar-los la liquiditat necessària perquè no perdin oportunitats."
Quan el finançament s'atura
La manca d'un préstec adequat pot frenar iniciatives estratègiques. Un constructor que no pot adquirir un solar, un hoteler que necessita reformar el seu establiment o un empresari que requereix liquiditat immediata es troben amb límits que condicionen el creixement.
És el cas de Marc Alenyà, promotor immobiliari a Barcelona. "Necessitàvem 450.000€ per comprar un edifici a l'Eixample i rehabilitar-lo, però els terminis bancaris eren de 3-4 mesos. No podíem esperar tant." Després de contactar amb BarnaCredit, va obtenir el finançament en 6 dies hàbils. "Va ser una resposta àgil i flexible, decisiva per no perdre l'operació."
Una situació similar va viure Núria Casas, propietària d'un hotel boutique de 24 habitacions al Maresme. "Volíem renovar les instal·lacions abans de la temporada alta, però el finançament convencional ens exigia massa condicions i el temps s'acabava." Amb BarnaCredit va aconseguir un crèdit pont de 200.000€ en menys de dues setmanes. "Van entendre el nostre projecte i ens van oferir una solució realista."
Solucions a mida amb garantia hipotecària
El que diferencia BarnaCredit és la seva capacitat d'adaptació combinada amb la solidesa de 15 anys d'experiència i més de 500 operacions completades. No es tracta només de concedir préstecs, sinó d'analitzar cada cas i dissenyar solucions ajustades a les necessitats reals de cada professional.
"Treballem amb empresaris que no poden permetre's perdre temps per culpa d'una burocràcia lenta", assenyala Marta Esteve. "Per això oferim resposta inicial en 48 hores i desemborsament en 5-10 dies. Tots els nostres préstecs tenen garantia hipotecària de primer rang, la mateixa seguretat que un banc."
Un altre exemple és el de Joan Ferré, empresari del sector logístic, que necessitava 1,2M€ per ampliar una nau industrial a Granollers. "Els bancs feien inviable el projecte pels terminis i les garanties addicionals que demanaven." Amb BarnaCredit va trobar una alternativa viable en 8 dies. "Ens van oferir un préstec a mida, just el que necessitàvem, i amb condicions clares des del primer dia."
Acompanyament constant
Aconseguir un préstec hipotecari no hauria de ser un problema. L'equip de BarnaCredit acompanya els clients en totes les fases del procés, amb assessorament especialitzat i transparència total en costos i condicions.
"Darrere de cada préstec hi ha un projecte i molta feina", conclou Marta Esteve. "El nostre objectiu és facilitar el creixement dels negocis sense posar-hi traves. Per això portem 15 anys fent-ho i més de 500 empresaris han confiat en nosaltres."