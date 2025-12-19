19 de desembre de 2025

10:30

Branded

Acaba l'any impulsant el teu negoci amb Barna Credit

La Marta Esteve i el seu equip fa 15 anys que impulsen projectes i empreses

  • Comptabilitat -

Publicat el 19 de desembre de 2025 a les 16:00

El gener sempre arriba amb ganes de canvi, nous reptes i, sobretot, grans plans. És el moment perfecte per posar en marxa aquelles idees que fa temps que madures o per donar un impuls al teu negoci. Però quan accedir al finançament es converteix en una cursa d’obstacles, és fàcil sentir que els plans queden en pausa.

A Barna Credit, amb Marta Esteve al capdavant, tenen clar que els emprenedors necessiten més que solucions: necessiten un aliat que els faci el camí més fàcil.

