Acaba l'any impulsant el teu negoci amb Barna Credit

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEl gener sempre arriba amb ganes de canvi, nous reptes i, sobretot, grans plans. És el moment perfecte per posar en marxa aquelles idees que fa temps que madures o per donar un impuls al teu negoci. Però quan accedir al finançament es converteix en una cursa d’obstacles, és fàcil sentir que els plans queden en pausa.\r\n\r\nA Barna Credit, amb Marta Esteve al capdavant, tenen clar que els emprenedors necessiten més que solucions: necessiten un aliat que els faci el camí més fàcil.\r\n