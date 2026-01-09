La Fundació ”la Caixa” posa l’accent en la idea que la transformació social és una responsabilitat compartida i que la ciutadania és un actor clau per fer possibles aquests canvis.
La campanya “Utopies” reflecteix la diversitat d’àmbits d’actuació de la Fundació i rendeix homenatge als professionals que ho fan possible -educadors, psicòlegs, metges, treballadors socials, investigadors i voluntaris-, així com a les persones beneficiàries dels programes, autèntiques protagonistes del relat. Tot plegat, amb un to emocional però informatiu, basat en una manera de fer que acompanya la Fundació des de fa més de 120 anys.
Inspirada en la frase de Francesc Moragas, fundador de La Caixa, “L’impossible és només una mica més difícil que les coses difícils”, la campanya mostra situacions reals desenvolupades en col·laboració amb entitats socials dels programes CaixaProinfancia, Incorpora, Persones Grans, Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades, Convocatòries de Projectes Socials i Investigació i Beques.
Entre els projectes destacats hi ha iniciatives d’integració laboral de joves en risc d’exclusió, suport a persones en situació de pobresa extrema, acompanyament a persones amb discapacitat, programes intergeneracionals amb persones grans, atenció a pacients en fase avançada de la malaltia i projectes de recerca biomèdica innovadora.
Actualment, la Fundació ”la Caixa” acompanya anualment més de 65.000 infants i adolescents, impulsa la inserció laboral de 42.000 persones en risc d’exclusió, promou l’envelliment actiu de 540.000 persones grans i acompanya cada any més de 36.000 persones que es troben al final de la vida, així com més de 41.000 familiars. En l’àmbit de la recerca, ha impulsat més de 800 projectes de recerca i innovació biomèdica i ha donat suport a més de 1.800 investigadors des del 2015.
Amb Utopies, la Fundació ”la Caixa” reforça el seu compromís amb una acció social transformadora, basada en la constància, la col·laboració i la convicció que, quan les utopies es comparteixen, comencen a fer-se possibles.