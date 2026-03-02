Barnacredit es consolida en el finançament alternatiu

En un context en què l’accés al crèdit bancari pot allargar-se setmanes o mesos, creix l’interès per vies alternatives de finançament. Especialment entre propietaris i petites empreses que necessiten liquiditat ràpida per afrontar reformes o noves inversions.
Barnacredit, amb més de quinze anys d’experiència en la concessió de préstecs a empresaris i particulars per impulsar millores d’habitatge i negoci, estructura préstecs avalats per immobles amb terminis de fins a cinc anys.
Segons la companyia, les operacions es poden estudiar i aprovar en un màxim de 12 hores, amb signatura davant de notari en un termini de fins a 48 hores. El model redueix la burocràcia habitual i centra l’avaluació del risc en la garantia immobiliària i en la solvència global del client.
Els préstecs es destinen habitualment a reformes, refinançaments o noves inversions. Les quotes i els calendaris d’amortització s’adapten a la capacitat de pagament i a l’evolució del projecte.
En el cas dels particulars, el crèdit també es pot destinar a la cancel·lació de deutes o a projectes personals, sense que la companyia exigeixi justificar-ne la finalitat.
Per a autònoms i petites empreses, pot servir per finançar inversions vinculades al creixement o a la modernització d’instal·lacions.
Amb seu a Barcelona i sota la direcció de Marta Esteve, l’empresa defensa un model basat en la transparència contractual i l’assessorament especialitzat.
Per a propietaris amb patrimoni però sense liquiditat immediata, el finançament amb garantia hipotecària es consolida com una alternativa als circuits bancaris tradicionals.