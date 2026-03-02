02 de març de 2026

Barnacredit es consolida en el finançament alternatiu

Els préstecs amb garantia immobiliària guanyen pes com a alternativa àgil al crèdit bancari tradicional per a particulars i petites empreses

  • Marta Esteve, CEO de Barnacredit -

Publicat el 02 de març de 2026 a les 17:36

En un context en què l’accés al crèdit bancari pot allargar-se setmanes o mesos, creix l’interès per vies alternatives de finançament. Especialment entre propietaris i petites empreses que necessiten liquiditat ràpida per afrontar reformes o noves inversions.

Barnacredit, amb més de quinze anys d’experiència en la concessió de préstecs a empresaris i particulars per impulsar millores d’habitatge i negoci, estructura préstecs avalats per immobles amb terminis de fins a cinc anys.

Segons la companyia, les operacions es poden estudiar i aprovar en un màxim de 12 hores, amb signatura davant de notari en un termini de fins a 48 hores. El model redueix la burocràcia habitual i centra l’avaluació del risc en la garantia immobiliària i en la solvència global del client.

Els préstecs es destinen habitualment a reformes, refinançaments o noves inversions. Les quotes i els calendaris d’amortització s’adapten a la capacitat de pagament i a l’evolució del projecte.

En el cas dels particulars, el crèdit també es pot destinar a la cancel·lació de deutes o a projectes personals, sense que la companyia exigeixi justificar-ne la finalitat.

Per a autònoms i petites empreses, pot servir per finançar inversions vinculades al creixement o a la modernització d’instal·lacions.

Amb seu a Barcelona i sota la direcció de Marta Esteve, l’empresa defensa un model basat en la transparència contractual i l’assessorament especialitzat.

Per a propietaris amb patrimoni però sense liquiditat immediata, el finançament amb garantia hipotecària es consolida com una alternativa als circuits bancaris tradicionals.

 

