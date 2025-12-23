Dos menors ferits, un d’ells ingressat greu, en una baralla multitudinària a Igualada

Un menor va quedar ferit de gravetat i un altre va necessitar assistència mèdica la matinada de divendres a dissabte després d'una baralla multitudinària que va tenir lloc a Igualada, segons ha avançat El Caso i ha confirmat l'ACN amb fonts dels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar cap a les cinc de la matinada a la zona del Parc Central de la capital de l'Anoia. El primer menor va patir ferides per objecte punxant i una fractura nasal i va ser ingressat en un centre hospitalari, mentre que el segon, que també va ser atès a l'hospital, ja es troba al seu domicili. La policia catalana manté oberta una investigació i no descarta l'ús d'una arma blanca durant el transcurs de la baralla.
Els Mossos d’Esquadra investiguen una agressió a dos menors d’edat registrada la matinada de divendres a dissabte a Igualada. Els fets van tenir lloc cap a les cinc del matí i van acabar amb dos joves ferits després de ser atacats per un grup de persones.
Un dels menors va resultar ferit de gravetat i va haver de ser traslladat a un centre hospitalari, on va quedar ingressat. Presentava una fractura al nas i diverses ferides punxants. L’altre menor, amb lesions de menor consideració, ja ha rebut l’alta mèdica i es troba al seu domicili.
La investigació policial apunta que els agressors podrien ser un grup format per entre quatre i sis persones, que haurien fugit abans de l’arribada dels serveis d’emergència. Els Mossos no descarten que durant l’atac s’hagués utilitzat una arma blanca.
Els agents estan recollint proves, revisant les càmeres de seguretat de la zona i prenent declaració a les víctimes i als possibles testimonis per esclarir les causes dels fets i identificar els responsables. A hores d’ara, no consta cap detenció.