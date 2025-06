Un exjugador del Barça de 23 anys forçat a retirar-se per una cardiopatia

Retirada prematura d'un exfutbolista del Barça. Joan González, mig centre català de 23 anys que jugava al Lecce s'ha vist obligat a abandonar la seva carrera esportiva a causa d'una cardiopatia congènita. Se li va detectar l'any passat, ha estat tot aquest curs sense jugar i ara el president del club italià ha confirmat que s'haurà de retirar.

"Ha afrontat un cop tan dur com aquest amb un equilibri, serenitat i intel·ligència que fan preveure que s'hagués convertit en un gran jugador, segur que serà un gran entrenador", va dir el president del Lecce, Sticchi Damiani. González va arribar al Lecce l'any 2021, i després d'un any a l'equip juvenil s'havia convertit en peça clau de l'equip.

Joan, nascut a Barcelona i criat a Sant Cugat del Vallès, va jugar de ben petit al Barça, però va desenvolupar gran part de la seva etapa formativa a la Unió Esportiva Cornellà. Va tornar al club blaugrana en l'etapa juvenil (16 anys) i s'hi va estar un parell de temporades. Va coincidir amb jugadors com Gavi o Fermín.

A causa del seu gran rendiment amb el Lecce, on va arribar a coincidir amb Samuel Umtiti, Joan González va ser convocat fa tot just un any amb la selecció catalana absoluta. Va jugar 39 minuts del partit amistós que va enfrontar Catalunya i el Panamà (1-1). Va ser l'últim partit que ha disputat. Una carrera prometedora truncada per un problema cardíac.