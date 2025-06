Ter Stegen assegura que continuarà al Barça i que la competència és Iñaki Peña

Entre tot l'enrenou que envolta la porteria del Barça, s'ha pronunciat un dels actors involucrats en la trama: Marc-André ter Stegen. L'alemany entre rumors d'una possible sortida s'ha explicat de forma contundent des de la concentració de la selecció alemanya: "Si no recordo malament el Barça té dos porters, l'Iñaki Peña i jo".

Durant les últimes setmanes ha anat guanyant força el rumor d'un possible fitxatge del porter de l'Espanyol, Joan Garcia. Això sumat a la també factible renovació de Szczęsny deixaria Ter Stegen amb un peu i mig fora del Barça. A més l'any vinent es disputa el Mundial i l'alemany necessita jugar molts partits per guanyar-se un lloc com a titular.

Però aliè als rumors, Ter Stegen s'ha mostrat convençut de seguir al Barça l'any vinent. "Sé que l'any que ve seré a Barcelona. No ha sorgit cap situació de què calgui parlar", ha assegurat . A més, s'ha mostrat entusiasmat pel que ha de venir: “Estic extremadament il·lusionat amb la temporada vinent, perquè tenim un gran equip, jove, dinàmic i amb gana”.

Després de quasi deu anys com a porter titular del Barça, una lesió a principis d'aquest curs va deixar Ter Stegen sense jugar gran part de la temporada. Iñaki Peña no va convèncer del tot i tampoc ha brillat en excés Szczęsny, però hi ha un sentiment general entre els culers de fi de cicle a la porteria.