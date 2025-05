Un jugador del Barça operat del nas per problemes respiratoris

Baixa mèdica a Can Barça. Encara que arriba amb la temporada acabada, i per tant no afectarà la competició. El club ha informat que Héctor Fort ha estat sotmès a una intervenció quirúrgica del septe nasal que el deixarà de baixa quatre setmanes.

El Barça ha explicat en el comunicat que l'operació es va fer per "solucionar els problemes respiratoris i de congestió crònica que l’han afectat durant aquesta temporada". Fort és un dels joves amb més potencial de la Masia, però aquest any ha tingut un rol residual a l'equip. Koundé, el lateral dret titular, ha disputat molts minuts i quan ha estat lesionat l'alternativa ha sigut Eric Garcia.

Per tot plegat és possible que el curs vinent Héctor Fort marxi cedit, encara que és una decisió que no està presa. Fort manté una gran relació amb la nova generació de futbolistes culers (sobretot amb Lamine) i el seu desig és el de triomfar al Barça.

Està previst que el Barça comenci la pretemporada el 13 de juliol, per tant, Héctor Fort ja estarà recuperat si compleix amb els terminis. El que sí que es perdrà és l'europeu sub-19 que es disputa al mes de juny. Fort és un habitual de les convocatòries amb les categories inferiors de la selecció espanyola.