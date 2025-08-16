El repte del Barça: revalidar el títol de Lliga davant del nou Madrid de Xabi Alonso

Hansi Flick enceta oficialment aquesta tarda a Mallorca la seva segona temporada a la banqueta del Barça. El llistó està molt alt, però l'equip té diversos reptes per complir. Champions a banda, el Barça vol lluitar per revalidar el títol de Lliga, una fita que no aconsegueix des del 2019, amb Valverde com a entrenador. Al davant tindrà un Madrid renovat a base de milions i amb Xabi Alonso com a aposta per portar un futbol més modern al Bernabéu. Laporta també ha fet els deures a l'estiu: la plantilla és més àmplia i ha resolt el problema de la porteria, però ha perdut una peça clau com Íñigo Martínez. Els rivals ja coneixen el llibret de Flick i tenen ganes de ficar mà als campions, però el jove equip blaugrana parteix com a favorit al títol.
Els rivals es renoven
A Madrid, Florentino ha reaccionat a la pèssima temporada passada amb un canvi radical al camp i a la banqueta. L'aposta és
Xabi Alonso. El basc s'ha format com a entrenador al planter de la Reial Societat i al Bayer Leverkusen alemany. A diferència del seu predecessor, Carlo Ancelotti, és un tècnic més intervencionista -com a jugador va estar a les ordres de José Mourinho i Pep Guardiola- i amb un plantejament tàctic més proper al futbol modern. A Alemanya acostumava a jugar amb tres centrals, una fórmula que, de moment, no convenç a Madrid. El segell dels equips de l'entrenador basc és la pressió alta i la verticalitat a camp contrari. Ara bé, el gran repte d'Alonso serà optimitzar la societat Vinícius-Mbappé, que no va fructificar la temporada passada i ha de liderar l'equip.
El canvi a la banqueta ha vingut acompanyat d'un grapat de fitxatges per equilibrar una plantilla descompensada. La línia que més es reforça és la defensa, amb els laterals,
Carreras (50 milions), Alexander-Arnold (10 milions), i el central Huijsen (60 milions). Però el fitxatge més car de l'estiu és un argentí de divuit anys. Franco Mastantuono, arriba des de River Plate a canvi de seixanta-tres milions i com la gran promesa del futbol argentí. Al Madrid començarà jugant amb dorsal del filial i tindrà un reguitzell de futbolistes per davant. De moment, ja ha deixat una perla a la seva presentació, confessant que per ell, el millor jugador del món és Leo Messi.
A pocs quilòmetres del Bernabéu, l'
Atlètic de Madrid de Simeone també s'ha omplert de cares noves per intentar fer la guitza als dos tòtems del futbol espanyol. Fins a set fitxatges a raó de 168 milions. Els matalassers han renovat totes les línies del camp amb futbolistes joves i dinàmics, que han de dotar d'energia i dinamisme una plantilla envellida. Julián Alvarez, a qui el Barça no perd de vista de cara a l'estiu vinent, serà l'estrella de l'equip i buscarà en Àlex Baena un soci que pugui actuar en lloc d'un Antoine Griezmann amb poca benzina a les cames.
Julián Álvarez i Àlex Baena celebrant un gol
Atlètic de Madrid
Fons d'armari
Al Barça, el gran canvi respecte l'any passat és que Hansi Flick ha sumat un grapat de peces per ampliar la rotació i poder donar descans als indiscutibles. A la part ofensiva,
Rashford aspira a ser un secundari de luxe, podent alternar la banda esquerra i la punta de l'atac. Tant ell com Ferran són dues alternatives vàlides i diferents d'un Robert Lewandowski que no ha perdut la seva condició de titular, però no té la mobilitat dels seus competidors. Un altre nou a la classe és Roony Bardghji. L'extrem suec de dinou anys, ve a sumar els minuts que pugui, però a la seva posició hi juga un tal Lamine Yamal. Bardghji començarà amb dorsal del filial i tot el que aporti serà benvingut. En una temporada amb tants partits i una competició tan llarga com la Lliga, tots els atacants tindran minuts, i tenir recursos de qualitat per actuar com a revulsius, és un salt de nivell per a Flick.
Al mig del camp, tot i no ser un fitxatge, hi ha un retorn en què el club té moltes esperances posades.
Marc Bernal. Després de trencar-se els creuats i passar una temporada a la infermeria, el mig centre de Berga ja torna a estar disponible per Flick. Al club no hi ha cap pressa a fer-lo jugar i s'imaginen un procés similar al de Gavi l'any passat. Precisament l'andalús, molt destacat a la pretemporada, s'haurà de fer un lloc entre la mitjapunta, on la competència entre Fermín i Olmo és aferrissada, i el mig del camp, on Pedri i de Jong són fixes. Com a recurs també hi és Marc Casadó, que ha tingut ofertes aquest estiu, però vol fer carrera a can Barça. En tot cas, el mig del camp és una zona molt ben coberta.
Marc Bernal amb Eric Garcia i Pau Cubarsí, durant un entrenament.
FC Barcelona
Blindar-se al darrere
L'assignatura pendent de Hansi Flick són els
gols en contra. L'entrenador alemany va entusiasmar la culerada la temporada passada amb un joc ofensiu i dinàmic i una línia del fora de joc traçada a una alçada i amb un risc mai vistos. El mètode va funcionar, sobretot a principi de curs, però els rivals van anar trobant maneres de trencar-la i el Barça va tancar la Lliga amb 39 gols en contra, el quart equip que menys en va rebre. Per posar-ho en comparació, la Lliga de Xavi es va guanyar encaixant tan sols vint gols.
Per posar-hi remei, el Barça té una bona i una mala notícia. La bona és que ha fitxat a
Joan Garcia, el millor porter de la Lliga de l'any passat. El de Sallent ve a cobrir la posició més dèbil de l'onze de Flick; amb Ter Stegen lesionat, els pegats d'Iñaki Peña i Szczęsny no van desentonar en excés, però van estar lluny del nivell esperable a la porteria blaugrana. Joan hauria de girar aquesta situació com un mitjó, però cal veure com s'adapta a canviar Cornellà-El Prat pel Camp Nou.
La mala notícia per Flick és que ha perdut
Íñigo Martínez. El central basc era un dels líders del vestidor i encaixava a la perfecció amb l'estil de l'alemany. Combinava una gran sortida de pilota amb la intel·ligència tàctica per tirar la línia del fora de joc. El seu substitut sortirà entre un discutit Araujo, que pateix treient la pilota i li costa tirar la línia del fora de joc, i un Christensen amb unes condicions més adients però una salut de vidre. Les dates clau
El Barça comença la lliga al camp del
Mallorca, i l'acabarà, al camp del València. Precisament, si tot va segons previst, els valencians seran el primer equip a visitar l' Spotify Camp Nou. Ho faran a la quarta jornada de la competició el cap de setmana del 13 i 14 de setembre.
El primer derbi català del Barça serà contra el
Girona, a l'Spotify Camp Nou el diumenge 19 d'octubre, la jornada anterior al Clàssic, el qual enfrontarà el Reial Madrid contra el Barça al Santiago Bernabéu el 26 d'octubre. El més que possible primer mal de cap extraesportiu per Joan Garcia serà el 4 de gener: Espanyol - Barça, a l'estadi de Cornellà.
Un cop s'iniciï el segon tram de lliga, els derbis catalans del Barça es disputaran el dia 15 de febrer a
Montilivi contra el Girona i el 12 d'abril contra l'Espanyol al Spotify Camp Nou. Pel que fa al darrer Clàssic de la Lliga de la pròxima temporada serà el 10 de maig a l'Spotify Camp Nou.