El calendari del Barça per a la temporada 25/26: quan s'estrenarà el Camp Nou?

La presentació de samarretes oficials dels equips de la Lliga masculina de la temporada 2025/2026 van arribant, la darrera ha estat la samarreta del Barça. Quan això passa, significa que l'inici de la Lliga s'acosta, tant és així que ja s'ha fet el sorteig pel calendari. Tot i que queden per confirmar els horaris, els dies en què es disputaran els partits ja es coneixen.

El Barça debutarà a la temporada 2025/2026 en partit oficial a l'estadi de Son Moix, contra el Mallorca el 17 d'agost. Ho farà de visitant i, per tant, no podrà lluir la nova samarreta local del Barça que ja ha estat presentada. El Barça ja haurà estrenat el Spotify Camp Nou pel Joan Gamper, però no ho farà en competició oficial fins al 14 de setembre quan jugui a casa contra el València, en la jornada 4, gairebé després d'un mes de l'inici de la Lliga.

El primer derbi català del Barça serà contra el Girona, al Spotify Camp Nou el diumenge 19 d'octubre, la jornada anterior al Clàssic, el qual enfrontarà el Reial Madrid contra el Barça en el Santiago Bernabéu el 26 d'octubre. El més que possible primer mal de cap extraesportiu per Joan Garcia serà el 4 de gener: Espanyol - Barça, a l'estadi de Cornellà.

Un cop s'iniciï el segon tram de lliga, els derbis catalans del Barça es disputaran el dia 15 de febrer a Montilivi contra el Girona i el 12 d'abril contra l'Espanyol al Spotify Camp Nou. Pel que fa al darrer Clàssic de la Lliga de la pròxima temporada serà el 10 de maig al Spotify Camp Nou.

Pel que fa al darrer partit de Lliga del Barça, serà al Spotify Camp Nou contra el València. Per altra banda, els altres derbis catalans tindran lloc, primer a Montilivi amb el Girona contra l'Espanyol el 28 de setembre i la tornada es disputarà al camp de l'espanyol el 18 de gener.