El logo de Nike desapareix de la nova segona samarreta del Barça

Van ser mesos de negociació, però finalment el Barça va renovar el contracte amb Nike. La relació entre el club blaugrana i una de les marques esportives més importants del món s'allargarà fins al 2038 gràcies a un contracte que des del club s'ha reivindicat en diverses ocasions pels ingressos econòmics que representa. Un factor encara més important tenint en compte la delicada situació financera per la qual encara passa el Barça.

Però ironies del destí han volgut que, mesos després de la renovació del vincle entre Barça i Nike, el logo de la marca desaparegui de la segona samarreta del club per a la pròxima temporada. Però calma, perquè no es tracta de cap trencament entre les dues parts, sinó d'una acció de màrqueting de Nike per mirar de potenciar una nova marca.

ℹ️ Informa @JijantesFC



🔵🔴 El Barça presentará la primera equipación para la temporada siguiente la 1a semana de julio



👉🏻 La segunda equipación, con el logo de Kobe Bryant, se va a estrenar el 27 de julio en Kobe contra el Vissel Kobe 🎌 pic.twitter.com/St8eaU5xZ3 — Jijantes FC (@JijantesFC) June 11, 2025

Segons ha avançat Jijantes, la segona equipació blaugrana per a la pròxima temporada no tindrà el logo de Nike a la banda dreta del pit, com és habitual en els últims anys i ocorrerà amb la primera equipació blaugrana. El substitut serà el logo de Kobe Bryant, amb el qual la marca vol potenciar la col·lecció dedicada a la llegenda de l'NBA.

L'estrena de la segona equipació amb el vincle del jugador de bàsquet té cert simbolisme. El primer equip masculí del Barça estrenarà aquesta samarreta el pròxim 27 de juliol en el partit amistós que disputaran a la ciutat japonesa de Kobe contra el Vissel Kobe.

Quan es presenten les noves samarretes del Barça?

Jijantes també ha detallat el calendari de presentació de les samarretes del Barça per a la pròxima temporada. La primera equipació s'havia de revelar el 21 de juny, però ha quedat ajornada per a la primera setmana de juliol. La data d'estrena rondaria entre el 3 i el 4 de juliol, mentre que es posaria a la venda a tot el món a partir del 7 de juliol.