Un jugador del Barça critica la gestió de Flick

Després que el Barça tanqués una temporada que molts culers recordaran pels partits èpics i l'estil de joc, el migcampista Pablo Torre ha qualificat d'injustícia el fet de no haver gaudit de minuts.

El jove jugador de Cantàbria ha criticat Hansi Flick en una entrevista al diari Sport. El rendiment de Pablo Torre als entrenaments fan que cregui que es mereixia més minuts i diu que l'entrenador alemany ha estat injust amb ell.

Tot i la critica cap al seu míster, ha reconegut que és difícil prendre decisions quan hi ha tanta competència i que això ha fet que no pogués disputar els minuts que ell desitjava. El jugador ha assumit que quan no hi ha lesions d'altres jugadors, és més difícil tenir l'oportunitat de jugar.

🔴 𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄𝐕𝐈𝐒𝐓𝐀 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 | Pablo Torre: "Creo que Flick no ha sido justo conmigo" pic.twitter.com/VROJT5I0ys — Diario SPORT (@sport) June 5, 2025

Aquestes declaracions s'han popularitzat entre els culers i hi ha hagut divisió d'opinions. Per una banda, molts consideren que té raó i que hauria pogut jugar més minuts, però per l'altre se l'acusa d'haver-se equivocat en fer públic el seu parer i no optar per solucionar aquests problemes de portes endins.

Pablo Torre no ha dubtat a revelar que durant la temporada va existir una conversa entre ell i Hansi Flick sobre aquesta qüestió. "Jo mateix li he dit en una xerrada: crec que no he desentonat quan he estat al camp".