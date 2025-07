El govern espanyol demana investigar la contractació de persones amb nanisme a la festa de Lamine Yamal

Polèmica entorn de la festa d'aniversari de Lamine Yamal. El govern espanyol ha demanat investigar la contractació de persones amb nanisme a la celebració dels 18 anys del futbolista del Barça. El cas arriba a la Fiscalia i al Defensor del Poble després que una entitat denunciés que aquesta contractació s'havia produït amb la finalitat de "servir com a bufons" en la festa celebrada aquest dissabte a Olivella.

La decisió es produeix després que l'Associació de Persones amb Acondroplàsia i Altres Displàsies Esquelètiques amb Nanisme (ADEE) denunciés la contractació de persones amb nanisme com a part de l'espectacle durant la festa de 18 anys de Lamine Yamal. "Els fets vulneren la legislació vigent i perpetuen estereotips i pràctiques discriminatòries que afecten greument la dignitat del col·lectiu", deia l'associació.

"És inacceptable que en ple segle XXI se segueixi utilitzant persones amb nanisme com a diversió en festes privades, i encara més greu quan aquests fets involucren figures públiques com Lamine Yamal. La dignitat i els drets del nostre col·lectiu no són entreteniment per a ningú, per cap concepte", ha lamentat la presidenta d'ADEE, Carolina Puente.

La festa de Lamine Yamal

Les xarxes s'han omplert de vídeos sobre la festa, els artistes convidats, la temàtica i els jugadors de l'equip que no van faltar a aquesta cita. Yamal va dividir en dues celebracions el seu aniversari. Al matí, va anar a dinar amb la seva família al restaurant La Cúpula del Garraf de Barcelona, com es pot veure a les publicacions d'Instagram del seu pare Mounir Nasraoui.

A la nit, va convocar a amics, cantants i coneguts a la festa en una vila privada a Olivella. La temàtica era gàngster o mafiós i, per això, alguns dels convidats, inclòs ell mateix i els seus companys Gavi i Alejandro Balde, anaven amb vestits blancs i camises amples com a referència a la roba clàssica dels mafiosos italians dels anys cinquanta.

També van aparèixer altres companys del Barça com Robert Lewandowski, Raphinha, Pau Víctor, Pau Cubarsí o Marc Casadó. I cantants com Bizarrap, Bad Gyal, Quevedo o Chimbala, qui va fer una actuació en directe pel jugador. Tampoc es van perdre la festa la influenciadora Marta Díaz o el youtuber IlloJuan.

Segons expliquen diversos periodistes, a festa va durar fins a les set del matí. Així i tot, els jugadors que van celebrar amb el seu amic els 18 anys a la festa de la nit, han assistit a la revisió medica que tenien programada de l'equip. De fet, Yamal ha publicat una story al seu perfil d'Instagram on es veu al seu company dormint de camí a la cita mèdica després d'una llarga nit.