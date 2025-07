Clatellada de la UEFA al Barça. L'organisme europeu ha anunciat aquest divendres en un comunicat una multa de 15 milions d'euros al club blaugrana per incomplir el fair play financer. La xifra pot ascendir fins als 60 milions si el Barça no compleix els objectius econòmics establerts per l'organisme en els pròxims dos anys.

La UEFA ha anunciat aquest divendres una sèrie de sancions a dotze clubs per incomplir els requisits de sostenibilitat financera, entre els quals hi ha el Barça, a qui també s'ha advertit amb una possible exclusió de les competicions europees. Tot plegat depèn de tenir un dèficit màxim de cinc milions d'euros aquesta temporada i complir amb els requisits d'estabilitat el 2027.

En total, la multa que imposa la UEFA al Barça és de 60 milions d'euros, però de moment només n'ha d'abonar 15. Els altres 45 milions estan en condicional, si el club supera en els dos pròxims anys els objectius establerts per la UEFA no els haurà de pagar. A més, el Barça accepta estar subjecte a una restricció esportiva, que podria afectar a la inscripció de jugadors a la temporada 2026/27 i fins i tot una possible exclusió de competició europea.

La mesura de la UEFA

La manera de mesurar els ingressos per part de la UEFA és diferent de la de la Lliga. Així s'explica que mentre el Barça tancava les temporades 2023 i 2024 en positiu per a la Lliga, per a l'organisme europeu tenia un diferencial negatiu de 200 milions i, per tant, li corresponia una sanció de seixanta milions.

A banda del Barça, la UEFA també ha multat el HNK Hajduk Split croat (0,3 milions), l'Aston Villa FC (5), el Chelsea FC (20), ​​l'Olympique Lyonnais (12,5) i el FC Porto (0,3), per incomplir la norma sobre ingressos del futbol aplicada per primera vegada la campanya passada.

Negativa de Nico Williams

La multa de la UEFA s'ha confirmat el mateix dia que l'Athletic Club ha anunciat la renovació de Nico Williams amb els bilbaïns fins al 2035. El Barça, amb una economia molt millorada, ho tenia tot de cara per fer un dels fitxatges de l'estiu i incorporar Nico Williams. Però per sorpresa, aquest dimecres l'Athletic Club ha anunciat que el davanter renova fins al 2035. Sí, durant deu anys. D'aquesta manera, Williams s'acomiada definitivament de venir a Barcelona i compartir equip amb el seu amic Lamine Yamal.

El contracte de Nico Williams acabava el 2027 i tenia una temptadora clàusula de rescissió de 62 milions d'euros. El Barça, amb la imminent tornada a la norma 1:1 i una economia en millor estat que l'estiu passat, semblava que es decidiria a fitxar el davanter basc després de l'operació frustrada d'ara fa un any. Amb el vincle fins al 2035, la clàusula augmenta més d'un 50%, en una xifra no definida, però que com a mínim rondarà els 90 milions d'euros.