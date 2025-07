Gir de guió: Nico Williams renova amb l'Athletic Club fins al 2035 i no fitxarà pel Barça

Aquest estiu semblava que sí que havia de passar. El Barça, amb una economia molt millorada, ho tenia tot de cara per fer un dels fitxatges de l'estiu i incorporar Nico Williams. Però per sorpresa, aquest dimecres l'Athletic Club ha anunciat que el davanter renova fins al 2035. Sí, durant deu anys. D'aquesta manera, Williams s'acomiada definitivament de venir a Barcelona i compartir equip amb el seu amic Lamine Yamal.

El contracte de Nico Williams acabava el 2027 i tenia una temptadora clàusula de rescissió de 62 milions d'euros. El Barça, amb la imminent tornada a la norma 1:1 i una economia en millor estat que l'estiu passat, semblava que es decidiria a fitxar el davanter basc després de l'operació frustrada d'ara fa un any. Amb el vincle fins al 2035, la clàusula augmenta més d'un 50%, en una xifra no definida, però que com a mínim rondarà els 90 milions d'euros.

"Quan cal prendre decisions, per a mi el que pesa és el cor", ha declarat Nico Williams, obviant que porta dos estius seguits flirtejant amb la possibilitat de jugar al Barça. L'Athletic Club ven l'anunci com una "fita històrica" precisament en la temporada en què els bascos disputaran la Champions League.

Al comunicat hi ha missatges molts clars cap al Barça. Els bascos diuen que Nico Williams ha declinat "ofertes marejants" i que s'ha inclinat per la "filosofia esportiva" de l'Athletic Club. "La nostra singularitat ens enorgulleix, igual que la massa social i la nostra afició", apunta el club, que creu que el davanter fa un pas endavant i dibuixa un futur "ambiciós i il·lusionant".

Un fitxatge que ha enfrontat el Barça i l'Athletic Club

L'única cosa que quedarà del fitxatge frustrat de Nico Williams és un enfrontament de màxima tensió entre catalans i bascos. Després de setmanes de declaracions creuades, la crisi entre els dos clubs es va escenificar amb una reunió de l'Athletic Club amb la Lliga sobre la capacitat del Barça de fitxar futbolistes. El precedent era de rellevància: la competició ha informat un club sobre la situació econòmica d'un tercer implicat malgrat que no s'havia produït cap operació entre ambdues entitats.

"Ocupar-nos d'allò que és nostres és vetllar perquè les regles de la competició es compleixin", sentenciava el club de Bilbao en el comunicat. El punt dels bascos és que el Barça no compleix la regla 1:1 i que, a parer seu, això impedeix que fitxi a nous futbolistes. Per aquest motiu, el club va demanar una reunió amb la Lliga, a la qual va agrair la "disposició i claredat" amb la qual s'havia explicat pel que fa al fair play financer del Barça. En la trobada hi havia el president de la Lliga, Javier Tebas, i el president del club, Jon Uriarte.

L'Athletic Club creia que tenia legitimitat per accedir a les dades econòmiques del Barça davant les declaracions de Deco, director esportiu del club, en què reconeixia que estava intentant el fitxatge de Nico Williams. En paral·lel, també citava unes declaracions del president Joan Laporta en què reconeixia que treballava per arribar a la norma 1:1 per facilitar la inscripció de futbolistes.