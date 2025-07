Avís insòlit del Barça a qui vol comprar la nova samarreta amb el nom de Lamine Yamal

El Barça ha hagut d'inventar-se una acció insòlita relacionada amb el llançament de la nova samarreta per a la pròxima temporada. Una de les més venudes serà amb el nom de Lamine Yamal, però el futur canvi de dorsal del davanter català ha motivat que el club emeti un avís a qui no es vulgui esperar per comprar-la.

Qui vagi a la web de la botiga del Barça veurà que la previsualització de la samarreta de Lamine Yamal apareix amb el dorsal "1?" i a sota hi ha una explicació amb el títol "Número misteriós de Lamine Yamal". El club explica que la samarreta de Lamine Yamal es pot comprar, però que no serà entregada fins que es confirmi el seu dorsal.

👀 En la web del Barça si quieres comprar la camiseta de Lamine … 👀 pic.twitter.com/2umXAhZKAU — Gerard Romero (@gerardromero) July 2, 2025

El mateix pare del futbolista ja va filtrar a través de les xarxes socials que el seu fill lluirà el dorsal 10 de cara a la pròxima temporada. El futbolista ja fa dies que en dona pistes, compartint imatges de jugadors del Barça que han portat el 10 al llarg de la història. L'anunci és qüestió de dies i el club no vol que ningú rebi la samarreta amb l'actual dorsal, que quedaria caducat de manera molt ràpida.

La sortida d'Ansu Fati, clau pel dorsal 10 de Lamine Yamal

Un dels passos que calia fer abans de donar el dorsal 10 a Lamine Yamal era tancar la sortida d'Ansu Fati. El jugador ha renovat amb el club blaugrana com a pas previ per tancar-se la cessió al Mònaco. El davanter ha allargat el compromís amb el Barça fins al 2028, amb la voluntat de facilitar el pagament del salari, i aquest curs jugarà a la lliga francesa amb l'objectiu d'intentar recuperar el seu millor nivell. Segons expliquen alguns mitjans, existeix una opció de compra d'onze milions d'euros que el Mònaco pot executar a finals de temporada si ho considera.

Ansu Fati va arribar al Barça amb deu anys i va debutar sis anys després amb el primer equip. Malgrat que els seus inicis van ser molt prometedors, una greu lesió el va apartar dels terrenys de joc i des de llavors no ha pogut recuperar el millor nivell. Tampoc ho ha pogut fer al Brighton ni en el seu retorn, la passada temporada. L'objectiu a Mònaco serà veure si a la tercera, va la vençuda.

La nova samarreta del Barça

La temporada 2025-2026 il·lusiona a la parròquia blaugrana. Hansi Flick va revolucionar el Barça en una primera temporada d'ensomni en què va treure l'equip de la crisi futbolística on es trobava immers i va recuperar el màxim nivell de les estrelles i potenciar les joves perles de la Masia. En la segona, s'espera que perfeccioni el projecte i resolgui els problemes principals gràcies a les incorporacions en el mercat de fitxatges.

Definim el demà. Som un equip amb ganes, amb fam, amb molt per dir i tot per viure. No venim a seguir el camí, venim a marcar-lo. Això és el que som: reals, propers, sense filtres. Parlem com sentim, ens vestim com som i juguem com sabem. El demà comença aquí. I nosaltres el… pic.twitter.com/5fX5t7aA5p — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 2, 2025

Per fer-ho, s'ha presentat una samarreta a franges verticals blaugranes del mateix gruix. La peculiaritat és que les franges són difuminades i passen del blau al grana amb una transició cromàtica. No té coll ni vores a les mànigues i els detalls són de color groc, com és el cas dels dorsals i el logo de Spotify i la resta de patrocinadors.