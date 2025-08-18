Canvi de temps: el Meteocat posa 12 comarques en alerta per intensitat de la pluja

Canvi de temps a la vista. Després d'un cap de setmana marcat per l'onada de calor, amb temperatures disparades i els termòmetres per sobre dels 40 graus, s'espera que aquesta setmana el temps faci un gir, fins al punt que ens podem quedar amb unes temperatures inferiors a la mitjana habitual de l'època. De fet, la setmana entrant es presenta molt inestable amb ruixats i tempestes a qualsevol punt.
Els primers signes del canvi arriben aquest mateix dilluns a la tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per intensitat de la pluja que afecta 12 comarques, sobretot al nord del país. Els xàfecs es preveuen per a la segona meitat del dia, són de perill dos sobre sis i aniran acompanyats de tempesta, ratxes fortes de vent i, localment, de calamarsa o pedra.
L'alerta s'activa a les dues de la tarda del dilluns i dura, de moment, fins al dimarts al vespre, a les vuit. Les comarques afectades són l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alt Urgell, el Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya, el Ripollès, el Lluçanès i Osona. A més, durant les últimes hores del dia, també es poden veure afectades pels xàfecs el Segrià i la Noguera. De cara al dimarts, se suma la Garrotxa a l'alerta.
Tot i l'alerta per pluges, però, encara hi haurà punts del litoral on la calor serà la protagonista. Concretament, el Meteocat avisa que el Barcelonès i el Baix Llobregat són les úniques dues comarques que tenen activa l'alerta per calor nocturna la nit del dilluns al dimarts.
Risc d'incendi elevat
L'inici del final de l'onada de calor, però, de moment no és suficient per reduir les restriccions per risc d'incendi forestal. El Govern ha anunciat que aquest dilluns es mantenen tancats els nou espais naturals que tenen l'accés restringit des de dissabte i no es podran fer certes activitats al medi natural. Es tracta del Cap de Creus, la Serra de l’Albera, les Muntanyes de Tivissa-Vandellòs-Llaberia-Pradell, la Serra de Montsant, les Muntanyes de Prades, les Serres de Cardó-el Boix, els Ports, el Montsec d’Ares i la Serra de Mont-roig.
A més, hi haurà 116 municipis de 13 comarques diferents en perill extrem d'incendi. Es tracta de l'Alt Camp, l'Alt Empordà, el Baix Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Segrià i la Terra Alta.