Ter Stegen és baixa de llarga durada i el Barça inscriurà Joan García

Bones notícies per als culers a tres dies de debutar a la Lliga: el fixatge més destacat del Barça, Joan García, podrà ser inscrit després que la Lliga hagi donat el vistiplau a la baixa de llarga duració de Ter Stegen. El temps de recuperació del porter alemany es preveu que sigui superior als quatre mesos i això permet que s'alliberi una gran quantia de la massa salarial, és a dir, de la fitxa del porter alemany i s'inscrigui a Joan Garcia.
El club blaugrana va emetre un comunicat el passat dimecres a la nit confirmant el que desitjaven molts culers: "la Comissió Mèdica de la Lliga ha resolt que la lesió del jugador Marc-André ter Stegen compleix amb els criteris de llarga durada per la normativa vigent", explicava l'escrit.
La Comissió Mèdica de la Lliga ha estat integrada pels doctors Fernández Jaén, Baro Pazos, Pérez San Roque i Ardèvol, tot i que aquest últim s'ha hagut d'abstenir de la valoració per la seva passada vinculació amb el club culer.
Després de la notícia dolenta ve la bona i el club en el mateix comunicat on anunciava la important lesió que patia un jugador seu, ha anunciat el que farà durant el dia d'avui: "El Club procedirà demà (avui) a formalitzar de manera immediata la inscripció del jugador Joan García", deia concloent el breu comunicat.
En conseqüència, el jove i català porter del Barça podrà ser titular en el primer partit de la Lliga que es disputarà aquest dissabte a Son Moix contra el Mallorca a les 19:30 hores. Així doncs, per ara, es dona per apagat el foc encès per Ter Stegen i el Barça soluciona un dels maldecaps que l'ha perseguit durant les darreres setmanes.
Un polze a la institució que capitaneges
El president Laporta guanya i compleix la seva paraula sobre la inscripció de Joan Garcia després de tot el cas Ter Stegen. Ja ha passat gairebé una setmana des que el porter alemany va enterrar la destral a través d'un comunicat on deia explícitament que col·laboraria amb el club, a més durant la presentació de l'equip durant el trofeu Joan Gamper va dir que calia "mirar endavant".
Així doncs, es dona per finalitzat el polze que intentava guanyar l'alemany en contra del club, en el que torna a ser capità, i indirectament en contra dels seus companys dificultant la inscripció del que molts culers esperen que sigui el porter titular durant anys: Joan García.