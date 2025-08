El Barça i l'Ajuntament acorden obrir el Camp Nou per fases

El retorn del Barça al nou Spotify Camp Nou serà progressiu, amb tres fases amb diferents aforaments en funció de les parts de la graderia que estiguin completades. Així ho ha acordat el club amb l'Ajuntament de Barcelona, que ha permès una modificació de la llicència d'Obra i Activitats per anar donant llum verda a l'ús de l'estadi.

El consistori ja ha notificat al Barça l'autorització de la modificació d'aquesta llicència, tal com ha confirmat aquest dimecres el quart tinent d'alcalde de Barcelona, Jordi Valls. Aquesta contempla l'obertura progressiva de l'estadi per fases i, a mesura que les obres avancin, l'Ajuntament atorgarà la llicència de Primera Ocupació, imprescindible per obrir.

Aquesta primera fase contempla l'ús de la primera i la segona graderia. Així, primer (1a) s'obrirà la tribuna principal i una part del gol sud per acollir a 27.000 espectadors. En la fase 1b s'afegirà la totalitat del gol sud i el lateral, davant la tribuna, per arribar als 45.000 espectadors. I, en la fase 1c, s'afegirà el gol nord per arribar als 60.000 espectadors.

Més endavant, en la fase 2, s'obriria ja la tercera graderia per completar la totalitat d'aforament de l'Spotify Camp Nou amb gairebé 105.000 espectadors. No obstant això, encara no hi ha dates concretes per a aquest desplegament parcial de la primera fase, tan sols la voluntat mútua, de club i Ajuntament, d'anar donant llicències per a l'obertura de forma parcial.

Abans de passar de fase, caldrà superar el Control Inicial Parcial (ECA) i obtenir la Llicència de Primera Ocupació Parcial per part del Districte de les Corts i de l'Ajuntament, segons es vagin finalitzant i certificant les diferents àrees d'obra. A més, el districte ha renovat la llicència vigent de les obres del Camp Nou fins al 12 de setembre amb les mateixes condicions que ara.

Prèviament, el govern local ja havia aprovat la Llicència d'Activitats i d'Obres, un primer pas que permetrà a l'estadi acollir partits de futbol. El 10 de juliol, la primera tinent d'alcalde i regidora d'Urbanisme, Laia Bonet, va explicar que la modificació de la llicència inicial incloïa dues fases: una primera per 62.000 espectadors i una segona per assolir els 105.000 quan l'estadi estigui completament acabat. Ara, aquesta llicència ha estat modificada per ajudar a una reobertura més ràpida, amb menys aforament.

Segons fonts del club, la documentació per a la futura Llicència de Primera Ocupació ja ha estat remesa al consistori, que ha d'enviar tècnics per avaluar in situ l'estat de les obres i elaborar un informe favorable abans de concedir el permís. Mentrestant, el Trofeu Joan Gamper, previst pel 10 d'agost, es jugarà finalment a l'Estadi Johan Cruyff i la possible estrena de l'Spotify Camp Nou podria ser en el primer partit de Lliga com a local, contra el València, el cap de setmana del 13 i 14 d'agost. Seria en la fase 1a, amb 27.000 espectadors.

En el cas de la Lliga de Campions, la situació és més crítica, ja que l'estadi on es debuta com a local s'ha de mantenir durant tota la lliga regular. Així, si el Barça ha de debutar a l'Estadi Olímpic Lluís Companys o a l'Estadi Johan Cruyff, haurà de jugar allà tots els partits fins al desembre.