Injecció de diners per al Barça, polèmica en el país implicat. El club ha tancat un acord amb el govern de la República Democràtica del Congo que suposarà l'arribada d'una xifra al voltant de 40 milions d'euros repartits en quatre anys de contracte. Una acció altament beneficiosa per l'entitat blaugrana, però que no ha deixat en bon lloc el govern de l'estat africà.

El Barça assegura que l'acord servirà per fomentar el "desenvolupament poliesportiu" a la República Democràtica del Congo, ja que el club treballarà en la formació de joves esportistes transmeten el seu "ecosistema de valors". A través de les acadèmies blaugrana, es crearà un programa d'activitats esportives destinat a infants de la regió per promoure disciplines com el futbol, el bàsquet, l'handbol, el futbol sala i l'hoquei patins.

Novetats a la samarreta i al Camp Nou

Com a part d’aquest acord entre el Barça i l'executiu de la República Democràtica del Congo, tots els equips professionals del club lluiran l’emblema "R.D. Congo - Coeur d’Afrique" a la part posterior de les seves samarretes d’entrenament durant les pròximes quatre temporades, fins a la 2028/29, i esdevindrà Partner Global amb la denominació de “Partner oficial per a l’apoderament en l’esport i la cultura”.

Aquest acord també tindrà presència al futur Espai Barça, ja que es crearà la Casa de la RDC a les noves instal·lacions del Camp Nou. Serà una exposició immersiva que rebrà els visitants de l’estadi per mostrar "la diversitat cultural i la tradició esportiva" de la República Democràtica del Congo. "La mostra farà valdre la riquesa i diversitat del patrimoni cultural i esportiu congolès", detalla el comunicat del Barça.

Un acord amb polèmica al país africà

El Barça tanca un acord positiu per als seus interessos, si bé no ha caigut en gràcia a la República Democràtica del Congo. Com recull ei diari Ara, el pacte de patrocini ha deixat fins i tot manifestacions al país per demanar la cancel·lació de tots els acords esportius que s'alcen fins als cent milions d'euros -també hi ha acords amb el Milà i el Mònaco-.

Algunes zones viuen en pobresa extrema, amb falta d'aigua potable i aliments, mentre que les infraestructures són molt deficients i la inseguretat s'obre pas per l'avanç d'un grup militar rebel. Amb aquest escenari, part de la societat i diversos grups d'activistes van manifestar-se el 17 de juliol davant la seu del Ministeri d'Esports congolès. "El Barça pot exhibir RDC - Cor d'Àfrica, però el veritable cor sagna", resava una pancarta.