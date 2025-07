El Barça emetrà en obert els amistosos després del caos del nou sistema: com i on veure'ls

Reacció del Barça al fracàs del nou sistema per poder veure la pretemporada. El club ha anunciat que oferirà en obert i de manera gratuïta els dos partits que resten de la gira preparatòria del pròxim curs a Corea del Sud. Cal recordar que el primer enfrontament d'aquest diumenge, al Japó contra el Vissel Kobe, no es va poder veure per la nova plataforma de pagament que havia posat en marxa el club.

El comunicat de l'entitat blaugrana detalla que el sistema "Culers Premium" va ser contractat a uns serveis externs per oferir els tres partits de la gira asiàtica. Malgrat que en un inici es disposava de "totes les garanties" perquè arribés de manera eficient als aficionats, no va ser possible per "causes alienes" al club. Primer s'havia dit que el motiu havia estat un "atac massiu", tot i que en aquest últim missatge ja no se'n parla.

La pretemporada del Barça, gratuïta a YouTube

Davant d'aquesta situació, el Barça explica que no vol assumir "cap més risc" per als aficionats, motiu pel qual ha decidit oferir en obert i sense cap pagament els dos partits que queden de la gira asiàtica. Seran aquest divendres contra l'FC Seoul i dilluns vinent contra el Daegu FC, i es podran veure pel canal de YouTube del club.

El club torna a disculpar-se davant tots els socis i aficionats per un servei que "no ha estat ofert amb els estàndards exigits". Ara, l'entitat se centra a garantir que els problemes del passat diumenge no es tornin a repetir i també compensarà "oportunament" els aficionats que no van poder veure el partit.

Un "atac massiu" que va impedir veure el primer partit amistós

El Barça havia assenyalat que els motius dels problemes havia estat un "atac massiu a les plataformes de streaming provinent de pàgines que intentaven capturar el senyal en directe del partit". "Davant d'aquesta allau de peticions el sistema ha engegat els mecanismes de defensa pertinents, els quals han afectat a la transmissió pel web i l'App Culers", havia explicat el club a través d'un altre comunicat.

Diversos clients, ja siguin socis que s'han hagut de registrar de manera gratuïta o clients que han pagat, van tenir problemes per accedir al contingut en directe i poder veure aquest primer partit del Barça. Per poder accedir-hi s'havia de fer un registre i posteriorment ingressar un codi que enviava el club al client per poder veure el partit. Diversos aficionats van denunciar tenir problemes tant en el registrament del compte com a l'hora d'ingressar el codi.