El Barça denuncia un «atac massiu» a les plataformes de streaming

La pretemporada del Barça comença avui diumenge amb novetats dins del camp i fora: els partits ja no s'emetran en directe en obert, com a mínim aquesta era la intenció. Un atac massiu ha provocat molts problemes en el web de pagament del Barça on a priori es podia veure el partit.

Concretament, la idea era que es puguin veure en diferit a Betevé o a través del web i canal de YouTube que el Barça habilitat per a l'ocasió, però l'estrena del sistema informàtic no ha funcionat com s'esperava.

El club blaugrana ha demanat disculpes i, davant les queixes dels socis, ha acabat retransmetent la segona part del partit del Barça contra el Vissel Kobe per YouTube gratuïtament.

El Barça ha assenyalat que els motius dels problemes ha estat un "atac massiu a les plataformes d'streaming provinent de pàgines que intentaven capturar el senyal en directe del partit" de pretemporada contra el Vissel Kobe.

"Davant d'aquesta allau de peticions el sistema ha engegat els mecanismes de defensa pertinents, els quals han afectat a la transmissió pel web i l'App Culers", ha explicat el club a través d'un comunicat. L'entitat també ha assegurat que es posarà en contacte amb totes les persones afectades.

𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐂 𝐁𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥𝐨𝐧𝐚https://t.co/WiDegZ8wja — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 27, 2025

Quins problemes hi ha hagut?

Diversos clients, ja siguin socis que s'han hagut de registrar o clients que han pagat han tingut problemes per accedir al contingut en directe i poder veure aquest primer partit del Barça.

Per poder accedir-hi s'havia de fer un registre i posteriorment ingressar un codi que envia el club al client per poder veure el partit. Diversos aficionats han denunciat tenir problemes tant en el registrament del compte com a l'hora d'ingressar el codi.