Un fitxatge estrella del Madrid reconeix que el millor jugador del món és Messi

Resposta insòlita. Franco Mastantuono, jugador argentí de divuit anys, ha reconegut en la seva presentació com a nou jugador del Reial Madrid que el millor futbolista del món és Leo Messi. Assegut al costat de Florentino Pérez, Mastantuono no ha dubtat a justificar en els seus orígens argentins, la seva preferència per Messi.
"El millor jugador del món per mi és Messi, soc argentí i crec que en els darrers anys el millor jugador és ell", ha afirmat. Mastantuono també ha repassat els jugadors argentins que han passat pel Madrid en els darrers anys com Di María o Higuaín i ha dit que s'hi emmiralla.
Franco Mastantuono és un extrem dret de divuit anys que el Reial Madrid ha fitxat aquest estiu del River Plate argentí a canvi de seixanta milions. Malgrat la inversió milionària, el jove futbolista començarà amb un dorsal del filial (30), tot i que hauria de jugar amb el primer equip.
El nou jugador del Reial Madrid s'ha format a l'Argentina, a River Plate i les categories inferiors de la selecció. L'any passat va debutar amb l'absoluta i va coincidir amb Messi a la convocatòria i al camp. Al Madrid tindrà la seva primera experiència a Europa.