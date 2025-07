Guardiola torna a tancar la porta al Barça: «La meva etapa va acabar per sempre»

Pep Guardiola insisteix a allunyar-se del Barça. L'entrenador del Manchester City ha concedit una entrevista a GQ per parlar de la seva carrera i ha tornat a tancar la porta al Barça: "La meva etapa allà va acabar, no hi tornaria ni com a president, no serveixo".

Tot i no mostrar cap intenció de tornar, a l'entrevista, Guardiola sí que parla del Barça, i en particular de la nova sensació, Lamine Yamal. "Cal deixar-lo fer la seva carrera. I quan faci quinze anys que juga direm si és millor o pitjor. Deixeu que faci la seva carrera. El fet que el comparin amb Messi són paraules majors", conclou

Guardiola també repassa la seva sortida de la banqueta del Barça: "Crec que vaig saber parar en el moment just, va arribar un moment en què el cap em va dir prou i vaig dir prou". Guardiola explica que va buscar un altre repte perquè "quan vols forçar massa les coses no funcionen".

El tècnic de Santpedor està començant la seva desena temporada al capdavant de l'equip anglès i tot just fas una setmana va renovar fins al 2027. L'últim curs va ser el pitjor del City des que Guardiola n'és l'entrenador, i per això el club s'ha reforçat amb tres jugadors, pagant per tots ells un import superior als 100 milions d'euros.

El plat preferit de Guardiola

La distància de Guardiola amb Catalunya no fa que oblidi les seves arrels. El darrer exemple va venir del camp de la gastronomia. L'entrenador va confessar en un vídeo a xarxes que li encanten els cargols a la llauna. La devoció per aquest plat neix a partir de la seva mare, que sempre el feia per tothom, explicava Guardiola. I sentenciava que malgrat que molts restaurants el facin, "ningú el farà com ella".