Rashford s'estrena amb la samarreta del Barça: el primer gol del davanter anglès

La gira asiàtica ha deixat molt bones sensacions per al Barça i Hansi Flick ha pogut provar moltes coses i estrenar noves peces que l'equip necessitava. Si bé, una de les notícies que més ganes tenia de rebre el barcelonisme era la de l'estrena golejadora de Marcus Rashford, que ha arribat en el darrer partit contra el Daegu FC.

L'extrem anglès ha aprofitat molt bé l'oportunitat a la segona meitat per demostrar del que és capaç i ha posat la cirereta a la bona actuació amb un bon gol col·lectiu. Concretament, amb el que ha estat el 0 a 5.

Era el minut 65 quan Pedri ha filtrat una bona passada des de l'eix del terreny de joc cap a Roony Bardghji, una altra de les incorporacions il·lusionants per al Barça. Des de la frontal, el suec ha prolongat cap a Eric Garcia que, amb una molt bona entrada des del lateral s'ha internat a l'àrea i ha deixat la pilota enrere perquè Rashford definís amb l'interior de la cama dreta.

Amb la victòria contra el Daegu, el Barça ha tancat una gira asiàtica de pretemporada perfecta. Com a mínim, pel que fa als resultats. Les victòries per 1 gol a 3 contra el Vissel Kobe i per 3 gols a 7 contra el Seül ja van deixar bones sensacions i la d'aquest dilluns les ha confirmat. Ara queda l'últim test del Joan Gamper contra el Como italià que entrena Cesc Fàbregues i on juguen Sergi Roberto i Àlex Valle abans d'iniciar una temporada il·lusionant i que s'espera que sigui de consolidació per al projecte de Flick.

MBE RASHFORD GOAL FOR BARCELONA !!!!!!



THE GREATEST THERE IS, THE GREATEST THERE WAS AND THE GREATEST THERE WILL EVER BE !!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/wXk6XyKJ7B — Pain.𝕏 (@GBarca_) August 4, 2025

Un Trofeu Joan Gamper a l'estadi Johan Cruyff

El Trofeu Joan Gamper, previst com el gran acte de retorn del FC Barcelona a l’Spotify Camp Nou després d’un any d’obres, no es disputarà finalment a l’estadi. Malgrat que el club havia anunciat amb optimisme que el partit suposaria la reestrena de l’equip davant l’afició al seu escenari habitual, les previsions no s’han pogut complir i el duel es jugarà a l’Estadi Johan Cruyff, a Sant Joan Despí.

Segons va informar el Barça a través d’un comunicat oficial, no s’han pogut completar a temps els tràmits per aconseguir la llicència de primera ocupació, una exigència legal per poder obrir l’estadi, encara que sigui parcialment. L’ordenança municipal que regula les obres a la ciutat de Barcelona ha fet inviable l’obertura al públic per la magnitud del projecte en curs. Tot i els esforços per posar en marxa almenys una part del Camp Nou, el club admet que els requisits tècnics i administratius no s’han pogut assolir.