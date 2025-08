Vandalitzen el mural de Lamine Yamal de Gràcia afegint als set nans de Blancaneu

El mural de Lamine Yamal, fet en homenatge al jugador pel seu aniversari dels 18 anys fa un mes, ha aparegut aquest dilluns modificat amb els set nans de Blancaneu, en referència a la polèmica que va provocar la contractació de persones amb nanisme pel seu aniversari, com ha compartit al seu perfil d'Instagram el periodista esportiu Edu Polo.

🦸Así ha amanecido esta mañana el mural de Lamine Yamal en Barcelona



Con los enanitos de Blancanieves, en alusión a su fiesta de cumpleaños pic.twitter.com/m0nZTg30YZ — Teledeporte (@teledeporte) August 4, 2025

La pintura original és obra de l'artista TV Boy, qui va plasmar al jugador del Barça vestit de Superman i va escriure al costat: "Super Lamine". Aquest dilluns el mural ha aparegut modificat amb una clara referència a la polèmica de l'aniversari de Yamal que va denunciar l'Associació de Persones amb Acondroplàsia i Altres Displàsies Esquelètiques amb Nanisme (ADEE).

Tapant parcialment la pintura del jugador de futbol vestit de superheroi hi són els set nans de Blancaneu i, al costat, la signatura de l'autor d'aquesta reinterpretació artística: Schredder.

No és la primera vegada que passa

Aquesta vandalització del mural del jugador del Barça no és la primera, de fet, ja van modificar altre mural a Gràcia fet per l'artista català, Axe Colours (Adrià Bosch), en el qual apareixia la cara de Yamal a gran mida. Aquesta es va tapar per altra pintada de grafiti amb pintura lila, grisa i negra.