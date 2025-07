Laporta trenca el silenci sobre la festa de Lamine Yamal: «Em sap greu que no em convidessin»

Joan Laporta és un dels presidents més carismàtics de la història del Barça i fins i tot del món del futbol i ho ha de demostrar un altre cop. Aquesta vegada ho ha fet en comentar la polèmica i mediàtica festa de Lamine Yamal en una entrevista concedida a Mundo Deportivo.

En l'entrevista es tracten diversos temes que envolten el futbol club Barcelona: el retorn al Spotify Camp Nou, les relacions amb la UEFA i en quin moment es troba el tema de la Superlliga. I com no havia de ser menys donat el rebombori, la festa de Lamine Yamal per celebrar els 18 anys va ser un tema pels quals se li va preguntar al president blaugrana. La festa d'aniversari es va celebrar un 12 de juliol, just un dia abans què complís els 18 anys, ja que aquell mateix dia s'iniciava el retorn de les vacances i ja hi havia les primeres revisions mèdiques de cara a la temporada 25/26.

Joan Laporta va treure pit de Lamine Yamal, de la seva festa i d'aquesta manera va treure ferro a l'"acte privat". Davant la pregunta del periodista sobre si aconsellaria quelcom al nou "10" del Barça o si creu que les crítiques van ser excessives per la celebració de l'aniversari, el president respon que "va ser una festa privada i ara tot el que faci Lamine, i ell ho sap, sempre estarà en el focus i en l'ull de l'huracà".

Lamine Yamal i la faràndula

"Per a mi va fer una festa de celebració de 18 anys i el que em sap greu és no haver-hi anat", diu Laporta de manera contundent, però amable. "Va ser una festa extraordinària, s'ho van passar molt bé i anaven molt elegants", diu entre rialles. Sobre la quantitat de gent que es va reunir i el reconeixement popular dels artistes i convidats, Laporta explica que "ho va fer amb amics, amb gent de la faràndula i del món actual, youtubers, influencers, tiktokers, cantants...".

«Entrena com ningú»

"Celebro que fes una bona festa. Estava en l'àmbit privat i després va venir a entrenar i entrena com ningú. En aquest sentit, res a retreure-li, al contrari: felicitar-lo i m'alegro molt que es divertís a la festa del seu aniversari", explica Laporta i d'aquesta manera mata qualsevol rumor sobre la inquietud del club amb Lamine.