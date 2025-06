Joan Laporta i Ronald Koeman han signat la pau. El president i la llegenda del Barça han fet pública la seva reconciliació aquest divendres en un acte promocional en què han coincidit. A les preguntes dels periodistes, tots dos han explicat que van decidir trobar-se per posar fi al distanciament que van patir amb la sortida de l'holandès de la banqueta del Barça.

"Ho hem arreglat amb un cigaló", ha dit Laporta, fent broma davant les preguntes de si havien fet un cafè per parlar de les seves discrepàncies. Tots dos han arribat a la conclusió que no tenia sentit estar separats i, gràcies a amics en comú, han aconseguit que el retrobament i la represa de les relacions sigui una realitat.

👏 Joan Laporta y Ronald Koeman fuman la pipa de la paz



🗣️ Laporta: “No fue un café, fue un carajillo. Fue fácil, porque Ronald es un hombre extraordinario”



“El Barça está por encima de todo. No tenía ningún sentido”



📹 @DBR8 pic.twitter.com/QwbDCJyDJ6 — Diario SPORT (@sport) June 27, 2025

Laporta i Koeman es reconcilien "pel bé del Barça"

Koeman ha dit que a la vida hi ha coses més importants que un problema o un conflicte entre dues persones i que el Barça està per sobre de tot. "Pel bé del club, del president i de mi, hem fet les paus", ha celebrat l'exfutbolista holandès. Tots dos han girat full "sense parlar massa del que va passar": "Ens uneix el Barça i molts sentiments que compartim", ha dit Laporta.

El president del Barça ha expressat l'afecte per Koeman, no només com a llegenda del club, sinó també per ser "una gran persona". "Ha estat fàcil posar-se d'acord perquè el Ronald és un home extraordinari", ha conclòs Laporta. El president i l'autor del gol de Wembley es van distanciar per l'acomiadament de l'holandès de la banqueta del Barça.