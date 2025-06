L'Athletic Club enceta la guerra contra el Barça: «Defensem allò que és nostre»

Després de dies de rumors, L'Athletic Club ha fet pública la guerra contra el Barça. El club basc ha emès un comunicat aquest dijous en què ha informat sobre una reunió amb la Lliga en què s'ha tractat la capacitat que té el Barça per incorporar nous futbolistes. Així doncs, la competició ha informat un club sobre la situació econòmica d'un tercer implicat malgrat que, de moment, no s'ha produït cap operació entre ambdues entitats.

"Ocupar-nos d'allò que és nostres és vetllar perquè les regles de la competició es compleixin", ha sentenciat el club de Bilbao en el comunicat. Evidentment, el moviment dels bascos és pel possible fitxatge de Nico Williams. El Barça estaria a prop de pagar la clàusula de rescissió de 62 milions d'euros i l'Athletic Club, sense marge d'aturar el fitxatge, ha decidit recórrer als despatxos.

ℹ️ Reunión con @LaLiga



El Athletic Club agradece la disposición y claridad del organismo que defiende los intereses de todos los clubes.



En el marco del fair play financiero, se trató, entre otros asuntos, la capacidad de incorporación de jugadores por parte del FC Barcelona. — Athletic Club (@AthleticClub) June 26, 2025

El punt dels bascos és que el Barça no compleix la regla 1:1 i que, a parer seu, això impedeix que fitxi a nous futbolistes. Per aquest motiu, el club ha demanat una reunió amb la Lliga, a la qual ha agraït la "disposició i claredat" amb la qual s'ha explicat pel que fa al fair play financer del Barça. En la trobada hi havia el president de la Lliga, Javier Tebas, i el president del club, Jon Uriarte.

L'Athletic Club creu que el Barça no pot inscriure jugadors

L'Athletic Club creu que té un "interès legítim" d'accedir a les dades econòmiques del Barça davant les declaracions de Deco, director esportiu del club, en què reconeixia que estava intentant el fitxatge de Nico Williams. En paral·lel, també cita unes declaracions del president Joan Laporta en què reconeixia que treballava per arribar a la norma 1:1 per facilitar la inscripció de futbolistes.

El club basc remarca que, sense mencionar el seu nom, Nico Williams té contracte fins al 30 de juny de 2027, malgrat que és una dada irrellevant, ja que el pagament de la clàusula anul·la qualsevol relació contractual. En tot cas, l'Athletic Club remarca que defensarà "l'últim extrem" dels seus interessos perquè tots els equips compleixin amb el fair play financer.