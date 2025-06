La rivalitat entre el Barça i l'Espanyol escala a la màxima tensió

Les rivalitats existeixen i formen part de l'encant del món del futbol. La més important i, a la vegada, més polèmica del país és la que enfronta el Barça i l'Espanyol. Els dos equips de Barcelona -malgrat que el segon ara juga a Cornellà de Llobregat- mantenen un historial de tensions al llarg de més d'un segle que han tingut alts i baixos. Ara es torna al moment d'alta tensió que, potser pels descensos de l'Espanyol i la mala ratxa esportiva del Barça, havia quedat un pèl apagada.

Hi ha hagut dos fets que han motivat el xoc entre els dos clubs catalans -i especialment entre les seves aficions- més importants. La gota que ha fet vessar el got ha estat el fitxatge de Joan Garcia. El Barça ha abonat els 25 milions d'euros que estaven reflectits a la clàusula de rescissió del porter de Sallent. La sortida del porter era inevitable després de ser un dels millors porters de la temporada, però la marxa a l'etern rival ha irat l'afició blanc-i-blava.

Joan Garcia, d'ídol a traïdor

La marxa de Joan Garcia és d'impacte perquè marxa al Barça, però també per l'estima que li tenia la grada perica. Cal tenir en compte que va arribar al futbol formatiu de l'Espanyol fa prop d'una dècada i que ha estat una figura clau en l'ascens a primera divisió de fa dos cursos i en la permanència d'aquesta temporada.

De fet, fins fa dos dies, Garcia petonejava l'escut de l'Espanyol, celebrava amb l'afició la permanència i deia estar orgullós de deixar el club a primera. Molt probablement continuarà pensant tot això i desitjant-li el millor a l'equip, però a ulls de l'aficionat perico, és molt probable que hagi passat de ser un heroi, fins i tot un ídol en un moment amb pocs referents de la casa, a traïdor. Les pintades a Sallent abans que es confirmés el fitxatge són un tast de la reacció que es pot esperar.

Per la banda del Barça, el moviment és excel·lent. Signar un porter de 24 anys per una xifra tan baixa en l'actual mercat de fitxatges és una oportunitat que no es podia deixar escapar. El club era conscient del factor emocional que pesava sobre el de Sallent, però li ha garantit la titularitat enmig de la previsible guerra amb Marc-André Ter Stegen si l'alemany no accedeix a buscar-se una sortida a les portes del Mundial del 2026.

Els boicots a les celebracions del Barça

Si l'afició blanc-i-blava pot tenir certa raó amb la indignació pel fixatge de Joan Garcia, els culers poden estar enfadats amb els boicots a Cornellà de les celebracions de la Lliga. Casualitats del destí han volgut que els dos últims títols domèstics del Barça s'hagin tancat matemàticament amb victòria contra l'Espanyol. I la reacció d'una part de l'afició local no va ser l'adequada.

Tot va començar amb la Lliga del curs 2022-2023, amb Xavi Hernández a la banqueta. Els jugadors del Barça van fer una rotllana enmig de l'RCDE Stadium que va acabar abans del que volien. Un grup d'ultres pericos va saltar de les grades, davant la manca de control policial, i els blaugrana van haver de sortir corrents per evitar les més que possibles agressions. El cas va acabar amb un partit a porta tancada i 25.000 euros de multa.

Aquell any de victòria blaugrana, l'Espanyol va baixar a Segona Divisió. Però una temporada després van tornar a pujar de categoria i el desenllaç va ser un déjà-vu. El Barça va tancar el títol amb comoditat i, malgrat que Hansi Flick no volia una gran celebració, els jugadors blaugrana no es van poder resistir. L'estadi va encendre els aspersors mentre els jugadors de l'Espanyol instaven als del Barça a abandonar el terreny de joc mentre ja es veien moviments a la grada. En les celebracions posteriors, els jugadors del Barça sí que se'n van recordar de l'Espanyol amb alguns crits en contra.

Una nova dimensió en la relació entre Barça i Espanyol

El que es posa en evidència és que aquests dos fets fan entrar la relació entre Barça i Espanyol en una nova dimensió. Per ara, és cert que l'auge de les tensions només s'ha traslladat entre els aficionats. Però la pròxima temporada s'entra en un escenari incert. La relació institucional entre els clubs manté la normalitat tensa habitual, sobretot perquè l'Espanyol va condemnar la invasió de camp de fa dos anys tot i que es desconeix si va prendre alguna mesura contra els instigadors.

Però encara està per veure quina serà la resposta com a institució al fixatge de Joan Garcia, però el fet que sigui una operació sense cap negociació li introdueix un punt més mal ambient. El Barça, per la seva banda, també ha optat pel silenci en les polèmiques recents. Implícitament, però, tothom entén que els dos partits de la pròxima temporada seran molt calents.