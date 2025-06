El Barça emociona amb el vídeo de retorn al Camp Nou: de Montserrat al timbaler del Bruc

“Tornem a casa, vibrem” ha estat el lema que ha triat el Barça per anunciar el retorn al Camp Nou. El club ha posat en marxa una campanya amb una sèrie d'accions per celebrar el que ha considerat una "fita històrica", i una de les accions que més ha emocionat l'aficionat culer ha estat el vídeo que ha servit per posar data al retorn.

El vídeo no té veu en cap moment, però per acompanyar les imatges s'ha creat una composició musical que barreja instruments tradicionals catalans com la gralla amb sons moderns i actuals. La voluntat de la campanya és transmetre la sensació de "tornar a casa" i que sigui amb una identitat sonora que puguin reconèixer tots els culers.

En les imatges apareixen culers de totes les generacions tornant cap a l'estadi blaugrana. Entremig, hi apareix el timbaler del Bruc amb el seu instrument, en una mena de crida als aficionats perquè es dirigeixin al Camp Nou. La figura del timbaler apareix en diferents escenes, en algunes d'elles des de la Roca Foradada de Montserrat. Així doncs, el club ha aprofitat el retorn al Camp Nou per fer reivindicació de la catalanitat.

Tornem a casa, vibrem pic.twitter.com/ZMo6PAh1BQ — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) June 25, 2025

La data del retorn al Camp Nou

Han estat dos anys que s'han fet més llargs del previst, però el Barça ja té data per tornar al Camp Nou. El club ha anunciat a través de les xarxes socials que el primer equip disputarà el primer partit al nou estadi el pròxim 10 d'agost amb motiu de la celebració del Trofeu Joan Gamper. El rival serà el Como italià que entrena Cesc Fàbregas i on juga l'excapità blaugrana Sergi Roberto.

Cal recordar que el retorn al Camp Nou es farà amb una reobertura parcial de l'estadi encara pendent de quantificar, si bé el club ha explicat que es donaran més detalls en les pròximes setmanes. El Barça considera que el retorn a l'estadi és una "fita històrica" després de dos anys de reforma i d'exili a l'estadi olímpic Lluís Companys a Montjuïc.

El club ha detallat que la tornada al Camp Nou es produirà també mentre es continuen amb les obres i, per aquest motiu, ja ha avançat que "serà necessari conviure amb actuacions en diferents àrees del recinte". Entre les parts que encara s’han de completar hi ha la culminació de la construcció de la tercera graderia, la doble anella VIP, la instal·lació de la coberta i l’adequació final d’alguns espais interiors, així com la urbanització dels voltants de l’estadi.