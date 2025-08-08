Les sancions de la UEFA esquitxen al Barça. El Comitè de Control, Ètica i Disciplina de l'organisme europeu ha fet públiques avui les resolucions respecte al partit de tornada de semifinals de la Champions entre el Barça i l'Inter. Flick, Lamine i Lewandowski són els tres integrants de l'equip sancionats.
El pitjor parat és l'entrenador alemany. Se li aplica un partit de sanció (el primer de la Champions d'enguany) i una multa de 20.000 euros per "incomplir els principis generals de conducta". La mateixa multa ha rebut Marcus Sorg, també membre del cos tècnic. La sanció és pel comportament d'ambdós durant el partit al Giuseppe Meazza, que va suposar l'eliminació del Barça de la Champions i va deixar una actuació arbitral molt qüestionada.
D'altra banda, Lamine i Lewandowski han estat sancionats per "incomplir les instruccions oficials del Control de Dopatge". En concret, no van presentar-se immediatament al control, tal com la UEFA demana. En el cas dels jugadors la sanció és únicament econòmica -5.000 euros cadascú-, però podran disputar el primer partit de la Champions d'enguany.
A banda, la UEFA també sanciona al club pel llançament d'objectes per part dels aficionats desplaçats al Giuseppe Meazza i per l'encesa de focs artificials. Haurà de pagar 5.250 euros pel llançament d'objectes i 2.500 pels focs artificials.
La Champions 25-26
La Champions d'aquesta temporada començarà a rodar el 28 d'agost amb el sorteig de la Fase Lliga. L'edició d'enguany repeteix el nou format que es va estrenar la passada, però s'hi apliquen algunes modificacions. Es manté igual la primera fase: el Barça disputarà vuit partits, quatre a casa i quatre a fora. Els equips es divideixen en funció del seu coeficient en quatre bombos, i el Barça jugarà contra dos equips de cada bombo, sense poder-ho fer contra els espanyols (Madrid, Atlètic, Vila-real i Athletic Club).
Els vuit primers classificats de la Fase Lliga passen directament a vuitens, els equips classificats del novè al vint-i-quatre es classifiquen per als play-offs de la fase eliminatòria i els conjunts classificats del 25 al 36 queden eliminats. Els canvis arriben a la fase eliminatòria, perquè a diferència de l'any passat, l'equip més ben classificat a la lligueta jugarà la tornada de les eliminatòries a casa.
La primera jornada de la Fase Lliga -quan Flick i Sorg no podran seure a la banqueta- serà el 8 de setembre i la darrera jornada serà el 28 de gener. Els vuitens de final seran al març, a l'abril els quarts de final i les semifinals i el 30 de maig la final a Budapest.