Batalla veïnal contra el Museu Thyssen a l'antic cinema Comèdia: «Mutila totalment l'antic palau»

La futura vida de l'edifici del cinema Comèdia -
tancat des fa més d'un any i mig- genera friccions. Les entitats veïnals de Barcelona han declarat una batalla pública al projecte previst, el d'aixecar-hi un nou Museu Carmen Thyssen. El pla urbanístic va ser aprovat inicialment a l'Ajuntament. Hi van votar a favor Junts, el PSC, PP i Vox, amb els posicionaments en contra de BComú i ERC. Ara, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) planeja regirar-s'hi per diversos motius, tal com consta en un escrit al qual s'aniran adherint diverses entitats de la ciutat els pròxims dies. El text assenyala dubtes econòmics, tensions urbanístiques i afectacions sobre un edifici icònic: "La proposta mutila totalment l’antic palau", estableix el comunicat.
Una de les queixes específiques de FAVB té a veure amb
la particularitat del projecte que més indignació ha despertat: la iniciativa privada inclou una remunta que elevaria la volumetria de l'actual Palau Marcet. Està previst créixer fins a les 10 plantes al tram de la Gran Via, i les 7 plantes en el cas del tram del passeig de Gràcia. Malgrat això, els impulsors del projecte hauran de preservar la façana, ja que la finca està catalogada patrimonialment com a Bé d'Interès Cultural de Caràcter Local. La idea d'augmentar l'espai de què disposarà l'equipament cap amunt "vulnera dos preceptes urbanístics", tant en alçada com en profunditat, asseguren els veïns indignats amb el museu.
Projecció del nou edifici del Museu Thyssen a l`antic cinema Comèdia / Ajuntament de Barcelona
Així, no veuen clara l'afectació sobre tot el que representa el llegat Marcet. Assenyalen que
només hi quedarà consdervat "el volum triangular del xamfrà de l'antic vestíbul del cinema Comèdia i dues façanes pantalla, amb la senzilla operació de modificar -a conveniència del privat- la fitxa de patrimoni i amb l'objectiu final de permetr una operació immobiliària especulativa". De la saturació a l'estudi econòmic
A banda, citen la xifra d'
1 milió de visitants que els impulsors del projecte busquen i matisen que això, en un espai com el passeig de Gràcia portaria "un grau de saturació que no es podrà resoldre per molts estudis de mobilitat que es facin". Tampoc no veuen clar el disseny escollit per la iniciativa privada, amb un color blanc per a les noves façanes, que canviaria la configuració de la zona. "Ens preguntem què amaga aquesta insistència en la utilització de colors i textures, en aquest cas el blanc, en contrast amb l'entorn cromàtic de l'Eixample", planteja el manifest de la FAVB. Això contradiria també "la Carta del Color".
El front veïnal recorda que hi ha casos de
projectes urbanístics amb interessos privats i oposició ciutadana que han acabat als jutjats, en alguns casos amb sentències favorables a les reivindicacions populars. Es mencionen casso com el de l'illa Sandoz, l'Hotel del Palau, la Masia de Can Planes, la Casa Muley Afid, la Rotonda o Can Raventós, més recentment.
Per tot plegat, mentre l'Ajuntament comença a fer els tràmits administratius necessaris, les associacions de veïns de la ciutat anuncien al·legacions formals que es presentaran més endavant. Entre les queixes també hi ha l'assenyalament de
"la inexistència d'un estudia de viabilitat econòmica i financera que justifiqui els beneficis, les càrregues i les plusvàlues del negoci proposat". A més, es lamenta que el consistori no intervingués - com sí que s'ha fet amb altres equipaments- i comprés la finca, en el seu moment.