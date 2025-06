Un jugador del Barça s'ho passa d'allò més bé a la Patum amb els crits de: «No vagis a la selecció»

La Patum de Berga és una de les festes tradicionals i populars més grosses de Catalunya. Tants són els catalans que s'hi reuneixen, que és possible que hi hagi més d'un que sigui conegut a gran escala. En aquest cas ha estat un jugador del Barça i de Berga qui ha presenciat la festa des d'un balcó de la plaça per gaudir de les millors vistes.

Després d'una lesió de llarga durada que va interrompre la projecció del que semblava ser el descobriment més gros de la pretemporada, Marc Bernal ja torna a trepitjar la gespa de la ciutat esportiva. De la mateixa manera, que el jove i català jugador ha trepitjat el seu poble natal per viure una de les Patums més clamades.

Tant ha estat així que no ha passat desapercebut i se l'ha vist gravant i rient durant diversos moments durant la festa més important de la localitat que l'ha vist néixer. Un d'aquest moment ha estat gravat per un dels allà presents.

La prova

En el vídeo apareix Marc Bernal en un balcó decorat amb estelades gravant mentre la gent li clama "Marc, no vagis a la selecció", el crit és força unànime i és repetit durant diverses vegades. El jove jugador després de gravar, somriu, aplaudeix i saluda als qui es troben sota el balcó i han entonat el crit, posteriorment, aquests li retornen els aplaudiments. El vídeo penjat a X on es veu tota aquesta escena acaba amb diversos crits que donen forma a un "Puta Espanya", mentre la gent assenyala a Marc Bernal.

Marc Bernal al balcó de la @lapatum. Crits de “Marc no vagis a la selecció”. Ell gravant, i fent gestos d’aprovació. @EsportsRAC1 @elmonarac1 pic.twitter.com/T55bCAZgrR — Cesc Giró (@cescgiro) June 20, 2025

La Patum d'enguany, que finalitza el diumenge 22 de juny, és una de les més virals per moments com el de Marc Bernal o per com ha ressonat la plaça de Sant Pere quan ha sonat l'himne dels Segadors i han sorgit estelades i una lona del rei Felip VI cap per avall. Justament, un any en què se celebra el 20è aniversari que la Patum de Berga és considerada patrimoni immaterial de la UNESCO.